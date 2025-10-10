Куда сходить в Москве в выходные 11–12 октября: реконструкторы и винтаж

Куда сходить в Москве в выходные 11–12 октября: реконструкторы и винтаж

Продолжаем отбирать любопытные события уик-энда из афиши Москвы! Посетите мастер-классы в новом детском центре, побывайте на большом фестивале реконструкторов или сравните две версии «Ромео и Джульетты». Объясним, чем заняться в столице в выходные 11 и 12 октября. Рассказываем, чем занять школьников, куда сходить с девушкой и где купить себе что-нибудь винтажное в эти субботу и воскресенье.

Куда сходить в Москве 11 и 12 октября с девушкой: ярмарка винтажа и две Джульетты

12 и 13 октября в Музее Москвы запланирован традиционный «Мосвинтаж» — фестиваль для ценителей красивых предметов с историей. Винтажная одежда, антиквариат, фарфор, украшения и редкие предметы искусства создадут атмосферу ностальгии и вдохновения. Отличное место, куда можно сходить с девушкой или друзьями — выбрать себе какую-нибудь интересную вещь.

Интересуетесь современным искусством? Тогда самое время отправится в ЦСИ «Винзавод». Тут состоится очередной маркет современного искусства WIN-WIN. Свои работы представят более ста художников. Можно будет купить понравившиеся произведения, пообщаться с авторами. Еще одна новость для любителей музеев: новая выставка в Центре Вознесенского «Светлая оттепель». Проект расскажет об исследователях и визионерах, создавших бюро «Прометей» и заложивших основы советского медиаарта.

Куда сходить в театр в Москве? Сразу две интерпретации шекспировской истории запланированы на выходные: в особняке «Дашков 5» — иммерсивное шоу «Ромео и Джульетта», а в Московском театре оперетты — одноименный мюзикл. В РАМТе завтра идут «Цветы для Элджернона» по одноименному произведению Дэниеля Киза, а в «Современнике» — драма «Сашашишин».

Сцена из спектакля режиссера-постановщика Юрия Грымова «Цветы для Элджернона» в РАМТе Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Новый центр и фестиваль науки: куда сходить в Москве с ребенком 11–12 октября

Появилось новое место, куда рекомендуем сходить с ребенком! В усадьбе «Горки Ленинские» открылся первый в стране центр «Лампа» — пилотный проект, который станет началом целой серии подобных площадок по всей России. В одном из флигелей усадьбы оборудовали фотолабораторию, шахматный класс, художественную студию и мастерскую для работ дереву — все для детей с самыми разными интересами.

11 и 12 октября в центре «Лампа» пройдут бесплатные занятия. В программе — робототехника, художественные и творческие мастерские, фотошкола и множество увлекательных мастер-классов: от росписи кружек и фигурок до плетения браслетов и рисования натюрмортов. Внимание! Нужна предварительная регистрация. Посетить занятия с ребенком можно бесплатно.

Дарвиновский музей зовет на традиционный фестиваль науки. Тема этого года звучит загадочно: «Твоя квантовая вселенная». Запланированы премьера фильма «Наука о жизни», интерактивные экспозиции о животных и человеке, опыты и игры для детей.

Выставка в Дарвиновском музее Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Фестиваль реконструкции, концерт и научная фантастика: куда сходить в Москве в выходные бесплатно

В выходные в Москве предлагаем бесплатно послушать музыку: в столице проходит фестиваль «Московская осень». В воскресенье рекомендуем посетить выступление Академического оркестра русских народных инструментов имени Н. Н. Некрасова. В программе — премьеры и современные сочинения российских авторов, вокальные и инструментальные номера.

Нашли мероприятие и для любителей литературы. В эту субботу в Музее криптографии запускают Клуб любителей научной фантастики. Первую встречу приурочили к столетию Аркадия Стругацкого. Обсуждать будут творчество знаменитых фантастов, а также то, как меняется жанр и почему он снова на пике интереса. Сходить можно бесплатно, только нужно предварительно зарегистрироваться.

Одно из самых масштабных бесплатных событий осени запланировано в эти выходные! 11 и 12 октября в музее-заповеднике «Бородинское поле» в области запланирован традиционный фестиваль «Москва за нами!». Организаторы предлагают вспомнить битву за Москву, одно из ключевых событий 1941 года. В грандиозной реконструкции примут участие российские и зарубежные клубы. Советуем посетить и увидеть историческую технику, форму, ретроавтомобили.

