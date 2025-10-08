Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
08 октября 2025 в 15:32

Ученый развеял надежды на появление органов из «киберпанка»

Генетик Дейкин усомнился в перспективах киберорганов для пересадки человеку

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Ученый-генетик Института биологии РАН Алексей Дейкин в разговоре с NEWS.ru назвал сомнительными перспективы появления в буквальном смысле искусственных органов, как из научной фантастики. По его словам, заменяющие те или иные функции тела человека аппараты уже существуют — для кровообращения или диализа, например, — однако они громоздкие и не сравнятся с тем, что создала природа.

Вот эта механическая, металлическая искусственность вряд ли приживется. Природа создавала нас два миллиарда лет биологической эволюции, а до этого два миллиарда лет — химической. Органы, которыми мы располагаем, — идеальны. Наша техника не может приблизиться к ним ни в плане энергоэффективности, ни в плане отказоустойчивости, — сказал специалист.

Ранее исполнительный директор компании «Моторика» Руслан Бабинцев заявил, что в будущем люди смогут использовать бионические протезы в традициях «кибербанка»: не по необходимости, а для улучшения своих физических качеств. Он отметил, что появление таких возможностей «не за горами». Они, в частности, позволять корректировать возрастные изменения в теле человека, уверен топ-менеджер.

трансплантация
органы
ученые
наука
медицина
фантастика
протезы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Захарова поддержала призыв ООН прекратить преследование УПЦ
В Армении создадут Четвертую республику
Пять ошибок при выборе окон, которые могут дорого обойтись
Macan отменил концерты после визита в военкомат
Адвокат раскрыла судьбу имущества Митрошиной при банкротстве
Министр культуры едва не «похоронил» Плющенко
Маркетолог рассказала, как избежать лишних трат при покупках в Сети
Компания F6 раскрыла масштабную аферу с ветпрепаратами в Telegram и Рунете
Невролог оценил когнитивные способности Трампа
В Охотском море поймали рекордно большого тунца
В Госдуме раскрыли, на что Киев делает ставку в конфликте с Россией
В Лаосе состоится показ российского фильма
Политолог раскрыл, почему Молдавия объявила РФ главной угрозой безопасности
В России призвали сделать кружки и секции более доступными для детей
Работа на Украине, пост об СВО, бездетность: как живет Марина Коняшкина
Опрос показал отношение украинцев к работе Зеленского
В Госдуме назвали подходящее наказание для экс-командира ВСУ Онищенко
За что был убит Джон Леннон и какое наследие он оставил
Лежал в трусах и в майке: зацепер три дня умирал под забором на морозе
Эксперт назвал причину низкого спроса на автомобили «Москвич»
Дальше
Самое популярное
Биография Путина: детство, карьера, семья
Семья и жизнь

Биография Путина: детство, карьера, семья

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой
Семья и жизнь

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой

Готовим «ленивый штрудель» — классический яблочный пирог в лаваше
Семья и жизнь

Готовим «ленивый штрудель» — классический яблочный пирог в лаваше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.