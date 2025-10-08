Ученый развеял надежды на появление органов из «киберпанка»

Ученый-генетик Института биологии РАН Алексей Дейкин в разговоре с NEWS.ru назвал сомнительными перспективы появления в буквальном смысле искусственных органов, как из научной фантастики. По его словам, заменяющие те или иные функции тела человека аппараты уже существуют — для кровообращения или диализа, например, — однако они громоздкие и не сравнятся с тем, что создала природа.

Вот эта механическая, металлическая искусственность вряд ли приживется. Природа создавала нас два миллиарда лет биологической эволюции, а до этого два миллиарда лет — химической. Органы, которыми мы располагаем, — идеальны. Наша техника не может приблизиться к ним ни в плане энергоэффективности, ни в плане отказоустойчивости, — сказал специалист.

Ранее исполнительный директор компании «Моторика» Руслан Бабинцев заявил, что в будущем люди смогут использовать бионические протезы в традициях «кибербанка»: не по необходимости, а для улучшения своих физических качеств. Он отметил, что появление таких возможностей «не за горами». Они, в частности, позволять корректировать возрастные изменения в теле человека, уверен топ-менеджер.