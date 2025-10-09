Возможна ли вечная жизнь: ученые о генетике, пересадке органов и веке войн

Жители планеты будут жить дольше 100 лет уже в этом веке, считают ученые. Во всем мире, в том числе и в РФ, идет работа над соответствующими технологиями. О том, почему люди до сих пор не живут так долго и как можно это исправить, — в материале NEWS.ru.

Как дожить до 150 лет

В мае президент РФ Владимир Путин поручил правительству повысить ожидаемую продолжительность жизни в стране до 78 лет к 2030-му и до 81 — к 2036 году. Глава государства отметил, что это не предел и люди могут жить едва ли не вдвое дольше.

Недавно в СМИ широко обсуждалась неформальная беседа российского лидера и председателя КНР Си Цзиньпина перед военным парадом в Пекине. Руководитель Китая отметил, что раньше люди не доживали и до 70 лет, а сегодня в этом возрасте человек — еще ребенок.

Путин сказал, что благодаря развитию биотехнологий человеческие органы можно будет постоянно пересаживать, люди смогут чувствовать себя все моложе и даже достичь бессмертия. Подытоживая разговор, Си Цзиньпин отметил, что, согласно прогнозам ученых, уже в этом веке человечество сможет достичь продолжительности жизни до 150 лет.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова, открывая региональное движение «За медицину здорового долголетия», заявила, что уже сегодня некоторые россияне могут дожить до 120. По ее словам, все зависит от индивидуальных особенностей организма.

«Кто-то стареет очень быстро, кто-то — медленно. У последних есть достаточно большой потенциал уже сейчас жить и до 100, и до 120 лет. Это, кажется, фантастические цифры, но тем не менее они подвластны некоторым регионам и нашей страны, и мира», — отметила политик.

Что говорят ученые о возможности жить больше 100 лет

Увеличение продолжительность жизни человека до 120 лет на сегодняшний день не представляет никакой проблемы, сказал ученый-генетик Института биологии гена РАН Алексей Дейкин. Он напомнил, что уже сейчас на планете есть десятки человек, доживших до столь большого возраста.

Дейкин подчеркнул, что сегодня на Земле живет больше 60-летних людей, чем за всю историю человечества. То есть средняя продолжительность жизни увеличилась и, очевидно, еще возрастет, сказал генетик.

«Это (дожить до 120 лет. — NEWS.ru) сложно, но не невозможно. В России долгожители тоже встречаются. Я не знаю, какой действующий рекорд, но, если не ошибаюсь, фиксировали 128 лет», — подчеркнул собеседник NEWS.ru.

Причем, заметил Дейкин, юность и зрелость долгожителей выпали на те времена, когда о качественной медицинской помощи речи не шло. Они застали несколько пандемий, в частности испанского гриппа и коронавируса, что не могло не оставить след на организме. Эти люди дожили до преклонного возраста сами по себе, добавил ученый.

По словам генетика, нужно задаться вопросом не как эти люди прожили так долго, а почему столько не прожили другие. Он признал, что генетика сыграла какую-то роль, но не только она.

«У долгожителей не было склонности к каким-то заболеваниям. Может быть, им просто повезло. Это как победить в лотерее и выиграть миллион долларов. Наша задача в том, чтобы побеждал каждый второй, а не один из миллионов», — добавил Дейкин.

Долгожители-рекордсмены — миф или реальность?

Врач — гериатр-геронтолог и писатель Валерий Новоселов в разговоре с NEWS.ru усомнился в том, что на планете живут люди старше 120 лет. Он привел в пример недавнюю историю из Узбекистана, где нашли самую старую женщину Земли, которой якобы 130. Ее возраст подтвердил местный суд без привлечения геронтологов.

«Фактически весь XX — это век войн. Страны меняли свои границы: исчезали, появлялись, сливались. Люди теряли документы, бумаги сгорали. Недавно ученые провели исследование среди американских долгожителей. В итоге из 500 человек только у семи нашлись документы. Поэтому для нас, геронтологов, мнение суда не является валидным», — сказал Новоселов.

Ни он, ни его коллеги не встречали граждан старше 107–108 лет. В статистике Росстата отсутствует отдельная возрастная группа для людей старше 120 — есть только для тех, кому за 100. Таких насчитывается порядка 17 тыс. человек.

«На 1 января 2025 года в России более 17 тыс. человек старше 100 лет: 5 тыс. мужчин и 12 тыс. женщин. Население — 146 млн. Вот теперь посчитайте, какая доля дожила до 100, процент очень небольшой. Но наука идет вперед, поэтому если что-то будет открыто, то человек, несомненно, будет жить дольше. Но самое главное — чтобы дольше в хорошем здравии», — отметил Новоселов.

Может ли человек жить вечно

Дейкин отметил, что разговоры о бессмертии не нужно воспринимать буквально. Никто не отменял трагические вероятности, например падение на голову кирпича. Но избавиться от проблем, ведущих к биологической смерти, можно, сказал он. Человека можно будет полностью «пересобрать» и решить вопрос старения клеток.

«Любой орган состоит из клеток, а каждую систему можно поменять. Сегодня мы можем менять мышцы. Существуют искусственные суставы и другие волокна. Пересобрать человека — максима, но это произойдет не завтра. Биологических препятствий нет», — сказал собеседник NEWS.ru.

В свою очередь Новоселов напомнил о существовании так называемого видового предела. «Если вы не создадите для мыши особые условия, она не проживет больше двух-трех лет, — отметил врач. — То же самое можно сказать о человеке».

Новоселов не согласился с утверждением о том, что предела у человеческой жизни нет. Однако какой-либо конкретной цифры для него тоже не существует. Есть только закон Гомпертца — Мейкхама, из которого следует, что каждые восемь лет, начиная примерно с 20 лет, вероятность смерти увеличивается в два раза.

«Человек не может жить дольше определенного предела. Как только он доходит до этой границы, то он становится беспомощным: ему нужен ежедневный и ежеминутный уход. <…> В таком состоянии жить? Это фактически не жизнь», — добавил Новоселов.

Почему стареет мозг человека

Говоря о трансплантации органов, Дейкин подчеркнул, что есть трудности только с мозгом. Однако этот орган крайне живучий и погибает вовсе не от старости, а в результате мутаций и накопления «мусора».

«Мы даже не знаем, какой у мозга максимальный биологический возраст, так как некроз мозга не наступает. Возникают последствия, связанные с нарушением кровообращения и гибелью нейронов. Но эта смерть скорее трагическая, чем биологически запрограммированная», — объяснил Дейкин.

Новоселов напомнил, что у взрослого человека процесс нейрогенеза (образования новых нейронов) протекает крайне медленно. По его словам, старение мозга никто не отменял, заменить его на новый невозможно. «Если вы замените мозг, то потеряете личность!» — объяснил геронтолог.

Можно ли заменить все органы человека искусственными

Дейкин назвал болезненной тему создания искусственных органов для продления жизни. По его словам, когда у некоторых медицинских проблем нет системного решения, на помощь приходит трансплантология.

«У нас есть возможность менять и расширять сосуды, менять суставы. Но мы до сих пор не можем компенсировать ничем, кроме трансплантации, органную недостаточность — выход из строя сердца или некроз печени», — сказал генетик.

Десятки тысяч людей стоят в очередях на пересадку органов, многие из них не дожидаются, признал Дейкин. В этой области наука сейчас развивается по трем направлениям.

Во-первых, это ксенотрансплантация, когда органы пересаживают от животных, например сердце от свиней. Во-вторых, органы выращивают в пробирке. Кроме того, есть химерные органы. В эмбрион животного вводят стволовые клетки человека, чтобы иммунитет не отвергал органы при пересадке. Пока все три варианта не дали фееричных результатов, отметил генетик.

Что касается искусственных органов, то перспективы у подобных проектов сомнительные, сказал собеседник NEWS.ru. Сегодня существуют аппараты искусственного кровообращения и диализа, но им далеко до того, что придумала природа.

«Эта механическая, металлическая искусственность вряд ли приживется. Природа создавала нас два миллиарда лет биологической эволюции, а до этого два миллиарда лет — химической. Органы, которыми мы располагаем, идеальны. Наша техника не может приблизиться к ним ни в плане энергоэффективности, ни в плане отказоустойчивости», — отметил ученый.

Почему большинство людей не живут дольше 100 лет

На сегодняшний день большинство случаев смерти фиксируется не по естественным причинам, отметил Дейкин. Люди гибнут в результате аварий, болезней, неправильного лечения и других трагических стечений обстоятельств.

«Есть книга „Как дожить до 100 лет“. Насколько я помню, первый совет, который там был, — „Переходя дорогу, смотрите направо и налево“. <…> Мы вспоминаем о том, что хотим жить вечно, только на смертном одре. Об этом нужно помнить с детства и относиться рачительно к своему здоровью», — сказал генетик.

В то же время он признал, что психика человека устроена так, чтобы не думать о смерти в повседневной жизни. В противном случае человечество страдало бы от массовых депрессий и суицидов. По этой причине заботиться о продолжительности жизни должны не люди, а государство, отметил Дейкин.

«Почему в магазинах продаются продукты, которые потенциально снижают продолжительность жизни? Почему у нас все пересахаренное и пересоленное, почему жареное до сих пор не запрещено? Это мы потребителей удовлетворяем! Но мы должны удовлетворять не потребителей, а в целом социум, которому нужны здоровые люди», — подытожил он.

