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07 июля 2025 в 05:20

Врач раскрыла, какие органы можно пересадить при разных группах крови

Врач Шадрина: почку от родственника можно пересадить при разных группах крови

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Почку и часть печени от донора-родственника можно пересадить при разных группах крови, заявила NEWS.ru и. о. заведующего педиатрическим отделением ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр трансплантологии и искусственных органов имени академика В. И. Шумакова» Екатерина Шадрина. Специалист отметила, что AB0-несовместимые трансплантации требуют особой подготовки, но позволяют спасти жизнь пациентов.

Пересадка почки и части печени от родственного донора возможна даже при несовместимости групп крови донора и реципиента. В этом случае выполняются AB0-несовместимые трансплантации. Перед выполнением такой операции требуется специальная подготовка как донора, так и реципиента: назначается медикаментозная терапия для блокировки антител, проводится механическое удаление антител из крови реципиента методом плазмообмена и другие вмешательства, — пояснила Шадрина.

По ее словам, подготовка к операции занимает от нескольких дней до двух недель. Она отметила, что в этот период медики тщательно контролируют состояние пациента и при необходимости корректируют терапию. Как подчеркнула врач, после успешной подготовки трансплантация проводится в стандартном режиме, а пациент получает ту же иммуносупрессивную терапию, что и при AB0-совместимых пересадках.

Подготовка к трансплантации почки или части печени от донора-родственника занимает от нескольких дней до двух недель. На протяжении этого времени мы следим за изменениями в анализах реципиента и корректируем терапию при необходимости. После подготовки реципиента к операции трансплантация выполняется в штатном режиме. После реципиенту назначается иммуносупрессия, ничем не отличающаяся от той, которую назначают пациентам после AB0-совместимой трансплантации. Выполнение AB0-несовместимых трансплантаций помогает в достаточно короткие сроки оказать высокотехнологичную помощь нашим пациентам и помочь им вернуться к обычной жизни, — резюмировала Шадрина.

Ранее преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов заявил, что донорскую кровь нельзя сдавать людям с онкологией, анемией и ослабленным иммунитетом. По его словам, также процедура противопоказана при психических расстройствах.

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Дмитрий Бугров
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