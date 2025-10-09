Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 октября 2025 в 15:50

Особняк Чуриковой по соседству с Михалковым продадут? Ее сын раскрыл правду

Инна Чурикова Инна Чурикова Фото: Persona Stars/legion-media.ru

Сын актрисы Инны Чуриковой и режиссера Глеба Панфилова Иван Панфилов опроверг в разговоре с NEWS.ru слухи о продаже родительского особняка на Николиной Горе. Он рассказал, что у него совершенно другие планы, направленные на сохранение культурного наследия матери и отца. Что известно об особняке Инны Чуриковой на Николиной Горе, кто запустил слух о продаже и что планирует сам наследник режиссера и актрисы — в материале NEWS.ru.

Кто унаследовал особняк Инны Чуриковой

Народная артистка СССР Инна Чурикова умерла 14 января 2023 года на 80-м году жизни. Актриса оставила наследство — большой трехэтажный дом на Николиной Горе и просторную квартиру в центре Москвы. Завещания не было, и недвижимость перешла ее мужу режиссеру Глебу Панфилову и единственному сыну Ивану в равных долях.

Знакомые семьи говорили, что режиссер хотел отказаться от своей доли в особняке в пользу сына, но не успел. Панфилов умер 26 августа 2023 года вследствие инсульта, пережив свою жену всего на семь месяцев.

Как выглядит дом Чуриковой

Особняк Чуриковой находится в поселке Николина Гора в Одинцовском районе Подмосковья. Место престижное, в курортной и заповедной зоне на территории заказника «Верхняя Москва-река», сам поселок закрытый, въезд осуществляется через КПП.

Дома на Николиной Горе построены в разных архитектурных стилях и сильно отличаются. У Чуриковой и Панфилова большой трехэтажный особняк, напоминающий русскую усадьбу XIX века, с колоннами, мезонином и балконами. Дом возводили на протяжении 10 лет, вкладывая в него все свои заработки, с мыслями, что он станет настоящим фамильным гнездом.

«Нам хотелось, чтобы дом был такой — помещичий. Мы его долго строили. Как какие-нибудь гонорары получали — стройка возобновлялась, как деньги заканчивались — был отпуск у строителей. Мы приглашали архитектора, Глеб работал с ним. Серьезно подошли к этому вопросу…» — рассказывала Чурикова.

Инна Чурикова Инна Чурикова Фото: Igor Gnevashev/Global Look Press

В отделку помещений, интерьер тоже было вложено немало средств. Он классический, в нем много антикварных предметов, итальянской мебели и картин, в холле висит огромная хрустальная люстра. В одной из комнат стоит старинное фортепиано, на котором обычно музицировали приглашенные гости, сама Чурикова играла только для близких.

На территории есть сад, Инна Михайловна очень любила растения, и при ней он всегда был ухожен, росли деревья, кустарники и любимые актрисой цветы — лилии и гортензии.

Кто запустил слух о продаже дома Чуриковой

Слухи о продаже дома Чуриковой на Николиной Горе появились еще в январе 2023 года, когда муж актрисы Глеб Панфилов был жив. Светская львица, героиня многочисленных ток-шоу Алена Кравец, которая живет на Рублевке, рассказала об этом СМИ.

«У нас говорят, что они (сын и муж Чуриковой. — NEWS.ru) думают о продаже особняка. С этим, думаю, проблем не будет. Претенденты уже есть. В том числе и я. Место элитное, дом роскошный. Хорошее вложение средств», заявила Кравец.

Светская львица сказала, что сама была бы не против купить загородный дом Чуриковой, назвав это хорошим вложением средств. Кравец часто комментирует светские новости, но не всегда попадает в точку. В начале скандала с Полиной Дибровой светская львица заявила, что Дибров и его жена не собираются разводиться, у них все хорошо, но через неделю выяснилось обратное. В сентябре супруги развелись. Кравец также заявила СМИ, что Диброва со своим любовником собираются устроить роскошную свадьбу, чем вызвала недоумение у женщины. Полина все опровергла: она не знакома с Аленой и поражена ее осведомленностью о чужой жизни.

Что сказал сын Чуриковой Иван Панфилов о продаже дома

Как выяснил NEWS.ru, разговоры о продаже дома — не более чем слухи, единственный наследник режиссера и актрисы Иван Панфилов не намерен продавать фамильную недвижимость.

Иван Панфилов Иван Панфилов Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

«Собственно говоря, я живу в особняке, который мне достался от родителей, ничего не собираюсь продавать, намерений таких нет. Я отношусь очень бережно к наследию, трепетно, как к самой большой ценности, которая у меня есть, и разбазаривать, распродавать, уезжать, не жить в России я не собираюсь», — сказал Панфилов.

Иван Глебович рассказал NEWS.ru, что работает для сохранения наследия своих родителей и создает фонд. «По поводу сохранения наследия, проведения научной и образовательной программы следите за анонсами, мы обязательно все сообщим, когда будет», — сказал Панфилов.

Что известно о сыне Чуриковой и Панфилова

Иван Панфилов родился 8 февраля 1978 года. Уже в детстве он подавал большие надежды как актер, мальчик в пять лет снялся в драме «Васса». В 2004 году Панфилов сыграл в эпизоде «Московской саги», а в 2008 году, снова вместе с матерью, снялся в двухсерийном фильме «Без вины виноватые». Несмотря на актерский опыт, Иван поступил в МГИМО, после его окончания работал юристом на заводе «Рубин». В нулевые занялся ресторанным бизнесом, а после кризиса 2008 года уехал в Великобританию учиться в Лондонской академии театрального и киноискусства. У Панфилова своя продюсерская компания Elephant Production Management.

