Особняк Чуриковой по соседству с Михалковым продадут? Ее сын раскрыл правду

Сын актрисы Инны Чуриковой и режиссера Глеба Панфилова Иван Панфилов опроверг в разговоре с NEWS.ru слухи о продаже родительского особняка на Николиной Горе. Он рассказал, что у него совершенно другие планы, направленные на сохранение культурного наследия матери и отца. Что известно об особняке Инны Чуриковой на Николиной Горе, кто запустил слух о продаже и что планирует сам наследник режиссера и актрисы — в материале NEWS.ru.

Кто унаследовал особняк Инны Чуриковой

Народная артистка СССР Инна Чурикова умерла 14 января 2023 года на 80-м году жизни. Актриса оставила наследство — большой трехэтажный дом на Николиной Горе и просторную квартиру в центре Москвы. Завещания не было, и недвижимость перешла ее мужу режиссеру Глебу Панфилову и единственному сыну Ивану в равных долях.

Знакомые семьи говорили, что режиссер хотел отказаться от своей доли в особняке в пользу сына, но не успел. Панфилов умер 26 августа 2023 года вследствие инсульта, пережив свою жену всего на семь месяцев.

Как выглядит дом Чуриковой

Особняк Чуриковой находится в поселке Николина Гора в Одинцовском районе Подмосковья. Место престижное, в курортной и заповедной зоне на территории заказника «Верхняя Москва-река», сам поселок закрытый, въезд осуществляется через КПП.

Дома на Николиной Горе построены в разных архитектурных стилях и сильно отличаются. У Чуриковой и Панфилова большой трехэтажный особняк, напоминающий русскую усадьбу XIX века, с колоннами, мезонином и балконами. Дом возводили на протяжении 10 лет, вкладывая в него все свои заработки, с мыслями, что он станет настоящим фамильным гнездом.

«Нам хотелось, чтобы дом был такой — помещичий. Мы его долго строили. Как какие-нибудь гонорары получали — стройка возобновлялась, как деньги заканчивались — был отпуск у строителей. Мы приглашали архитектора, Глеб работал с ним. Серьезно подошли к этому вопросу…» — рассказывала Чурикова.

Инна Чурикова Фото: Igor Gnevashev/Global Look Press

В отделку помещений, интерьер тоже было вложено немало средств. Он классический, в нем много антикварных предметов, итальянской мебели и картин, в холле висит огромная хрустальная люстра. В одной из комнат стоит старинное фортепиано, на котором обычно музицировали приглашенные гости, сама Чурикова играла только для близких.

На территории есть сад, Инна Михайловна очень любила растения, и при ней он всегда был ухожен, росли деревья, кустарники и любимые актрисой цветы — лилии и гортензии.

Кто запустил слух о продаже дома Чуриковой

Слухи о продаже дома Чуриковой на Николиной Горе появились еще в январе 2023 года, когда муж актрисы Глеб Панфилов был жив. Светская львица, героиня многочисленных ток-шоу Алена Кравец, которая живет на Рублевке, рассказала об этом СМИ.

«У нас говорят, что они (сын и муж Чуриковой. — NEWS.ru) думают о продаже особняка. С этим, думаю, проблем не будет. Претенденты уже есть. В том числе и я. Место элитное, дом роскошный. Хорошее вложение средств», — заявила Кравец.

Светская львица сказала, что сама была бы не против купить загородный дом Чуриковой, назвав это хорошим вложением средств. Кравец часто комментирует светские новости, но не всегда попадает в точку. В начале скандала с Полиной Дибровой светская львица заявила, что Дибров и его жена не собираются разводиться, у них все хорошо, но через неделю выяснилось обратное. В сентябре супруги развелись. Кравец также заявила СМИ, что Диброва со своим любовником собираются устроить роскошную свадьбу, чем вызвала недоумение у женщины. Полина все опровергла: она не знакома с Аленой и поражена ее осведомленностью о чужой жизни.

Что сказал сын Чуриковой Иван Панфилов о продаже дома

Как выяснил NEWS.ru, разговоры о продаже дома — не более чем слухи, единственный наследник режиссера и актрисы Иван Панфилов не намерен продавать фамильную недвижимость.

Иван Панфилов Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

«Собственно говоря, я живу в особняке, который мне достался от родителей, ничего не собираюсь продавать, намерений таких нет. Я отношусь очень бережно к наследию, трепетно, как к самой большой ценности, которая у меня есть, и разбазаривать, распродавать, уезжать, не жить в России я не собираюсь», — сказал Панфилов.

Иван Глебович рассказал NEWS.ru, что работает для сохранения наследия своих родителей и создает фонд. «По поводу сохранения наследия, проведения научной и образовательной программы следите за анонсами, мы обязательно все сообщим, когда будет», — сказал Панфилов.

Что известно о сыне Чуриковой и Панфилова

Иван Панфилов родился 8 февраля 1978 года. Уже в детстве он подавал большие надежды как актер, мальчик в пять лет снялся в драме «Васса». В 2004 году Панфилов сыграл в эпизоде «Московской саги», а в 2008 году, снова вместе с матерью, снялся в двухсерийном фильме «Без вины виноватые». Несмотря на актерский опыт, Иван поступил в МГИМО, после его окончания работал юристом на заводе «Рубин». В нулевые занялся ресторанным бизнесом, а после кризиса 2008 года уехал в Великобританию учиться в Лондонской академии театрального и киноискусства. У Панфилова своя продюсерская компания Elephant Production Management.

Читайте также:

Инна Чурикова: прима «Ленкома», муза Панфилова и любимица зрителей

Составлен список звезд, которых лишился «Ленком Марка Захарова»

Что сказала Васильева о пьянстве, монастыре и Добровольской в шоу Малахова