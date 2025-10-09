Сын Инны Чуриковой опроверг продажу ее элитного особняка на Николиной Горе

Сын актрисы Инны Чуриковой и режиссера Глеба Панфилова Иван Панфилов опроверг в разговоре с NEWS.ru слухи о том, что он продает родительский особняк на Николиной Горе. Он добавил, что бережно относится в тому, что ему оставили родители, и создает фонд культурного наследия семьи.

Собственно говоря, я живу в особняке, который мне достался от родителей, ничего не собираюсь продавать, намерений таких нет. К наследию я отношусь очень бережно, трепетно, как к самой большой ценности, которая у меня есть, и разбазаривать, распродавать, уезжать, не жить в России я не собираюсь, — сказал Иван Панфилов.

Народная артистка СССР Инна Чурикова умерла 14 января 2023 года на 80-м году жизни. Актриса оставила в наследство большой трехэтажный дом на Николиной горе в стиле дворянской усадьбы XIX века. Он перешел к мужу актрисы, режиссеру Глебу Панфилову и сыну Ивану в равных долях, но Панфилов умер в августе того же года вследствие инсульта. Единственным наследником фамильного особняка стал Иван Глебович Панфилов.

