Крис Хемсворт: как Тор покорил Голливуд

В Голливуде много красавчиков, но этого вы ни с кем не перепутаете. О ком мы? Этот актер с австралийскими корнями сыграл Тора во вселенной Marvel. NEWS.ru расскажет о Крисе Хемсворте: как он построил карьеру, что происходит в личной жизни артиста, какие еще фильмы с ним посмотреть? Подробнее — в нашем материале.

Ранние годы и первые роли

Крис Хемсворт родился в семье соцработника и учительницы английского языка в Австралии. У него есть старший и младшие братья, у которых также оказался актерский талант. Вместе с родителями мальчики жили в городе Мельбурн — одном из наиболее крупных австралийских мегаполисов.

Семья Криса Хемсворта нередко переезжала, поэтому хоть дети и ходили в школу, учебный процесс по этой причине регулярно прерывался. В итоге родители вместе с отпрысками осели на острове Филипп.

15-летний красавчик много занимался спортом: регулярно посещал тренажерный зал и бассейн, увлекался серфингом. Идеальное тело он делал себе с юных лет. Не станем лукавить: подтянутая фигура артиста отчасти помогла ему пробиться в супергерои. Рост Криса Хемсворта составляет 191 сантиметр, а вес — 95 килограммов.

Прорыв: «Тор» и вселенная Marvel

Но стал ли накачанный австралийский красавец сразу Тором? Конечно же, нет. Никто бы ему эту роль не дал без множества попыток «пробиться», заявить о себе. Как и другим, амбициозному парню приходилось ходить на различные кастинги. В биографии Криса Хемсворта есть знаковая работа, которая стала первым серьезным проектом. Это сериал «Домой и в путь».

Телесага стала отличным стартом, благодаря которому молодой австралиец вскоре проложил себе актерский путь в Голливуде. В его биографии сначала появился «Звездный путь», а в 2011 году на экраны вышел «Тор». Это был переломный момент в биографии Криса Хемсворта — он стал одним из признанных «суперменов» мирового кинематографа.

Актер сразу же нашел себе партнеров. Тор из Австралии вышел к зрителям с астрофизиком Джейн Фостер. Эту роль исполнила Натали Портман, а в Одина перевоплотился Энтони Хопкинс. И все, конечно же, знают Тома Хиддлстона по роли бога Локи — главного антагониста кинокартины. На сегодняшний день в общей сложности снято четыре фильма о скандинавском боге грома с участием Хемсворта (2011–2022).

Биография Криса Хемсворта: путь от Австралии до Marvel Фото: Marvel Studios/Keystone Press Agency/Global Look Press

Австралийский качок стал популярен после того, как сыграл Тора, но застревать в одной роли он не собирался. Позже Крис Хемсворт участвовал в съемках психологического триллера «Хижина в лесу» (2011). Также он сыграл в фильме «Гонка», исполнив роль всемирно известного гонщика «Формулы-1» Джеймса Ханта. Компанию ему тут составил исполнитель роли великого Ники Лауды Даниэль Брюль.

Хорошим финансовым проектом для Хемсворта стал фильм «Белоснежка и охотник» (2012). За главную роль впервые за свою актерскую карьеру он получил целых $5 млн. А четыре года спустя он получил уже $10 млн за участие в съемках второй части о сказочной принцессе. Крис Хемсворт также исполнил роли в лентах «В сердце моря» (2015) и «Охотники за привидениями» (2016).

Год назад с Хемсвортом вышел громкий фильм — «Фуриоса: Хроники Безумного Макса». В этом боевике австралиец предстал вожаком орды байкеров Дементусом. Его главной напарницей стала Аня Тейлор-Джой. Кино высоко оценили как зрители, так и критики. А вы успели познакомиться с этой историей?

Продолжение карьеры Хемсворта в Голливуде

Хемсворт не только ведет актерскую деятельность, но и занимается продюсированием. Так, он вложился в проект «Тайлер Рейк: Операция по спасению», а еще есть документалка «Акулий пляж с Крисом Хемсвортом». Советуем ознакомиться с материалами, если вы стали поклонником Криса недавно. Звезда Голливуда точно знает, чего хочет, иначе почему он столь успешно ведет дела!

Брутальный актер-красавчик участвовал во многих других кинопроектах, доказав, что может работать в разных амплуа. Подтверждением его таланта и успеха стала звезда на «Аллее славы». На родине заслуги артиста были также по достоинству оценены: в 2021 году Хемсворт стал членом ордена Австралии. Награда была учреждена Елизаветой II в 1975 году.

Личная жизнь Криса Хемсворта Фото: Rocco Spaziani/Spaziani/Global Look Press

Но не будем скрывать, что он также хорош и как модель. Хемсворт известен как официальное лицо аромата Boss Bottled. В 2014 году он был назван «Самым сексуальным мужчиной» по версии журнала People.

Еще пара интересных фактов в биографии Криса Хемсворта: он уже неоднократно оказывался в списке Forbes. Его представляли как одного из самых высокооплачиваемых актеров в мире. Кроме этого, Хемсворт номинировался на премию BAFTA.

Личная жизнь и увлечения вне кино

Что же происходит в личной жизни Криса Хемсворта? Вот уже 15 лет он женат на актрисе Эльсе Патаки. Вы точно видели ее в четвертой части «Форсажа», где она сыграла Елену Нивес. Вместе они воспитывают дочку Индию Роуз и мальчиков-близнецов Тристана и Сашу.

Отдельно скажем о моральных качествах актера: когда он получил гонорар за «Хижину в лесу», то полностью погасил задолженность за отцовский дом.

В начале прошлого года фанаты встревожились: Крис признался прессе, что у него есть предрасположенность к Альцгеймеру. После неприятных новостей от врачей актер стал больше посвящать времени родным, вести более здоровый образ жизни, следить за сном.

Семейство Хемсворта обосновалось в Байрон-Бей — скандинавский бог вернулся в родную Австралию. Артист не перестает заниматься спортом, тем более что в личном особняке есть для этого все условия, смотрит вместе с детьми на проплывающих китов у прибрежного мыса. И знали ли вы о том, что Крис любит пчел? Увлечение настолько серьезное, что он создал собственную пасеку. У знаменитости есть еще одно хобби — футбол. Он болеет за австралийский клуб Western Bulldogs. А о страсти Хемсворта к серфингу знают все — этой теме он посвящает много постов в своих соцсетях.

Биография Криса Хемсворта — это не только истории о Торе и других героях, которых он сыграл и сыграет. Он не боится раскрываться перед подписчиками в соцсетях и как семьянин: делится тем, как живут его родные, как растут дети. Его теща говорит, что лучше отца для детей не найти. И еще бы! Ведь с ними же играет на газоне сам повелитель грома. Кстати, возможно, поклонники дождутся от Криса Хемсворта книги — знаменитость думает над написанием мемуаров.

Фильмография Криса Хемсворта Фото: Yuri Murakami/Keystone Press Agency/Global Look Press

Посмотрим, в кого еще перевоплотится австралийский актер. А пока он готовится отметить свой 42-й день рождения. Хемсворт родился 11 августа. Поздравим же его! Вселенная Marvel была бы совсем другой, если бы в ней не появился он. Однако Хемсворт не зазвездился и открыто общается со своими поклонниками.