Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 24 июля 2025 года

Праздников в этом мире так много, что мы даже представить с вами не сможем. А памятных дат тем более. Но познакомиться с некоторыми из них можно вместе с NEWS.ru! Расскажем об истории 24 июля: что произошло в этот день, какие интересные личности сегодня родились, какие необычные праздники отмечаются. Все подробности — в материале.

Праздники 24 июля в России и мире

Каждый день является особенным. Но что необычного в 24 июля? Сегодня отмечается всем миром день заботы о себе, вспоминаются старые шутки, люди поздравляют с праздником флористов, пьют текилу и растворимый кофе.

Памятные даты и важные события 24 июля

Итак, что же сегодня интересного празднуют в мире? Поделимся с вами интересными датами.

К себе нежно

Какой сегодня день? 24 июля все люди на планете думают о себе. Нет, это не про эгоизм, а про заботу о себе. Многие воспитаны так, что не обращают внимание на свое здоровье, откладывают собственные мечты в долгий ящик и посвящают все свое время, чтобы улучшить чужую жизнь. Не забывайте о себе! Этот день призван напомнить нам о том, как важно жить для себя.

Создателям красоты посвящается

24 июля флористы отмечают профессиональный праздник. Дарим им сегодня цветочки (ведь их много не бывает). Их дело очень творческое, вдохновляющее — это ремесло, которое несет в мир красоту. Давайте поздравим тех, кто составляет на наши праздники букеты, тех, кто знает, как эстетично упаковать подарок!

24 июля — какой сегодня праздник отмечают в России и мире Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Необычные праздники и интересные факты

Экстравагантных праздников в мире очень много! Давайте познакомим вас с парочкой из них.

Достаем баяны

24 июля давайте все повспоминаем старые шутки. А почему нет? Да, многие стесняются, ведь они уже вроде как не актуальны. Однако кто сказал, что они несмешные? Можно рассказать анекдот, который уже забыла ваша компания, и все вместе искренне посмеются. Смелее! Это неформальный праздник, который призван напомнить о старых, но хороших шутках-прибаутках. Сегодня день баянов, друзья!

День текилы

24 июля отмечается Международный день текилы. Желающие могут отпраздновать соответствующим образом. Кстати, примечательно, что этот алкогольный напиток стал наиболее популярен в 1950-х годах благодаря песне Tequila группы The Champs.

Церковные праздники 24 июля 2025 года

NEWS.ru также следит за религиозными праздниками. Сегодня верующие отмечают день Святой равноапостольной Ольги.

Именины и дни ангела 24 июля

А что по именинам? Сегодня день ангела у Кристины, Аркадия, Елены, Евфимии и Ольги.

Этот день в истории: что произошло 24 июля?

Немного об исторических событиях сегодня.

Смерть изобретателя необычного парашюта

В этот день 1837 года была организована публичная демонстрация парашюта с перевернутым куполом. Он должен был предотвращать раскачивание. Его изобрел воздухоплаватель Роберт Кокинг. Парашют был поднят на высоту 2 тысячи метров на воздушном шаре. Во время спуска купол смялся, и парашют перешел в свободное падение. Кокинг в тот день трагически погиб. А Чарльз Грин, который управлял воздушным шаром, впоследствии стал первым воздухоплавателем, совершившим 100 полетов.

Что случилось 24 июля Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Отмена антиалкогольной кампании в СССР

24 июля 1990 года в СССР были отменены ограничения на продажу алкоголя. Запрет действовал с 1985 года. В тот год спиртное стало дорожать, количество магазинов с алкоголем заметно сократилось, а напитки было решено продавать по талонам. Как результат — рост спекуляции и самогоноварения. В 1990 году на фоне экономического кризиса ограничения отменили.

Кто умер и родился 24 июля

Расскажем вам, какие личности родились в этот день. Есть информация и о тех, кто покинул этот мир 24 июля.

Кто родился

1824 — 24 июля появился на свет Николай Чернышевский. Он был выдающимся русским писателем, литературным критиком и революционным демократом. Чернышевский придерживался идей утопического социализма.

1969 — сегодня день рождения празднует несравненная Дженнифер Лопес. Она не только актриса, но и модельер, продюсер. В 1999 году она выпустила свой первый сингл, If You Had My Love, начав свою музыкальную карьеру.

Кто умер

1910 — сегодня скончался творец Архип Куинджи. Художник отлично писал пейзажи и был представителем русской школы люминизма.

2003 — 24 июля скончалась актриса Ия Арепина, игравшая в театре и кино в период Советского Союза и России. Она известна по своим ролям в фильмах «Не забудь оглянуться» (жена Филиппа Кузьмича), «Здесь мой причал» (врач), «Мальчишки — народ хороший» (мать Романа) и в других кинокартинах.