С азиатским характером: рецепт «бангкокских» соленых помидоров на зиму

NEWS.ru предлагает приготовить вместе «бангкокские» соленые помидоры на зиму с лемонграссом. Что для этого нужно? Все подробности — в нашем материале.

На 1,5 кг мелкоплодных томатов нужен 1 стебель лемонграсса, 2 перчика чили, 2 зубка чеснока, 1/3 стакана копченой кокосовой стружки, несколько веточек тайского базилика. Для заливки нужен 1 л минеральной воды, 2 ст. л. соли, 1 ст. л. кленового сиропа, 4 ст. л. уксуса из манго, 1 ч. л. семян кориандра.

Томаты обработать паром 20 секунд, аккуратно снять кожицу. В простерилизованные банки выложить слоями пряности и томаты. Готовим ароматный рассол, доведя до кипения все компоненты заливки. Далее заливаем им соленые помидоры на зиму, закупориваем, переворачиваем вверх дном и укутываем в плед.