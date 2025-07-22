Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
22 июля 2025 в 21:56

С азиатским характером: рецепт «бангкокских» соленых помидоров на зиму

С азиатским характером: рецепт «бангкокских» соленых помидоров на зиму С азиатским характером: рецепт «бангкокских» соленых помидоров на зиму Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

NEWS.ru предлагает приготовить вместе «бангкокские» соленые помидоры на зиму с лемонграссом. Что для этого нужно? Все подробности — в нашем материале.

На 1,5 кг мелкоплодных томатов нужен 1 стебель лемонграсса, 2 перчика чили, 2 зубка чеснока, 1/3 стакана копченой кокосовой стружки, несколько веточек тайского базилика. Для заливки нужен 1 л минеральной воды, 2 ст. л. соли, 1 ст. л. кленового сиропа, 4 ст. л. уксуса из манго, 1 ч. л. семян кориандра.

Томаты обработать паром 20 секунд, аккуратно снять кожицу. В простерилизованные банки выложить слоями пряности и томаты. Готовим ароматный рассол, доведя до кипения все компоненты заливки. Далее заливаем им соленые помидоры на зиму, закупориваем, переворачиваем вверх дном и укутываем в плед.

общество
кулинария
рецепты
домашние заготовки
Алина Ясинская
А. Ясинская
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Известный политик пришел на киевский протест против ликвидации НАБУ и САП
Первый из переданных ВСУ Mirage 2000 рухнул в Волынской области
Оперштаб сформировали в Минтрансе после аварии на Городецком гидроузле
«Он был избран целью»: Захарова раскрыла нюансы гибели военкора Журавлева
«Надо бороться не с ИИ, а с фейками»: как прошел медиафорум в Шуше
«Вмешалась политика». Отмена концерта Гергиева рассорила Италию, реакция РФ
Почти 30 воспитанников лагеря под Челябинском пожаловались на здоровье
В Госдуме объяснили, зачем нужен новый законопроект о призыве
«Ярчайший художник»: Сукачев высказался о смерти Оззи Осборна
Оззи больше нет. Самые запоминающиеся фото легенды рок-музыки Осборна
Массовые митинги прошли на территории Львова и Киева
Сырский всех предал: что главком ВСУ думает об Украине, чем опасен для РФ
В Индии крокодилы-людоеды держат в страхе местных жителей
С азиатским характером: рецепт «бангкокских» соленых помидоров на зиму
В Берлине магазины идут на крайние меры из-за массовых краж кофе
Что известно о последних днях жизни, болезни и смерти Оззи Осборна
Самолет загорелся после посадки в Центральной Азии
Арнольд Шварценеггер: от чемпиона по бодибилдингу до голливудской легенды
Скончался музыкант Оззи Осборн
Необычный кассир стал звездой в одном из заведений Таиланда
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
История

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

Этот салат готовлю на зиму банками: капуста с морковью по-корейски
Общество

Этот салат готовлю на зиму банками: капуста с морковью по-корейски

Этот многолетник живет до 60 лет без пересадки: цветет с весны до осени
Общество

Этот многолетник живет до 60 лет без пересадки: цветет с весны до осени

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.