21 августа 2025 в 09:55

Легкоатлетка рассказала об алкоголе на Олимпиадах

Легкоатлетка Ганеева: спортсмены могут пить алкоголь для снятия стресса

Вера Ганеева Вера Ганеева Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Бывшая легкоатлетка Вера Ганеева в интервью РИАМО рассказала, что некоторые спортсмены употребляют алкоголь на Олимпиадах, чтобы справиться со стрессом. Сама она призналась, что никогда не выступала в нетрезвом состоянии, предпочитая помощь психологов.

Это правда, что некоторые атлеты пьют перед стартами — просто потому, что психика на грани. Я видела, как один после пары бокалов даже идти не мог, — сказала Ганеева.

Ганеева отметила, что высокий уровень напряжения на соревнованиях заставляет некоторых спортсменов искать способы расслабления, включая алкоголь. Однако сама она считает такой подход неэффективным и рискованным, рекомендуя вместо этого профессиональную психологическую поддержку.

Ранее канадскую олимпийскую чемпионку по плаванию Пенелопу Олексяк временно отстранили от соревнований из-за нарушения антидопинговых правил. Такое решение приняло Международное агентство по тестированию на допинг (ITA). Спортсменка трижды за год нарушила процедуру предоставления данных о своем местонахождении.

