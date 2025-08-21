Легкоатлетка рассказала об алкоголе на Олимпиадах Легкоатлетка Ганеева: спортсмены могут пить алкоголь для снятия стресса

Бывшая легкоатлетка Вера Ганеева в интервью РИАМО рассказала, что некоторые спортсмены употребляют алкоголь на Олимпиадах, чтобы справиться со стрессом. Сама она призналась, что никогда не выступала в нетрезвом состоянии, предпочитая помощь психологов.

Это правда, что некоторые атлеты пьют перед стартами — просто потому, что психика на грани. Я видела, как один после пары бокалов даже идти не мог, — сказала Ганеева.

Ганеева отметила, что высокий уровень напряжения на соревнованиях заставляет некоторых спортсменов искать способы расслабления, включая алкоголь. Однако сама она считает такой подход неэффективным и рискованным, рекомендуя вместо этого профессиональную психологическую поддержку.

