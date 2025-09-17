В США впервые с декабря 2024 года снизили базовую ставку

В США впервые с декабря 2024 года снизили базовую ставку ФРС США впервые за год снизила базовую ставку до 4--4,25% по федеральным фондам

ФРС США впервые за год снизила базовую кредитную ставку. На заседании Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) было объявлено о снижении ключевой процентной ставки на 25 базисных пунктов, сообщается в пресс-релизе регулятора. Теперь целевой диапазон установлен на уровне 4–4,25% годовых.

Комитет стремится к достижению максимального уровня занятости и инфляции на уровне 2% в долгосрочной перспективе. Неопределенность остается высокой, — заявили в ФРС.

Сообщается, что решение стало ответом на охлаждение экономической активности и сохраняющееся инфляционное давление. В заявлении регулятора отмечается замедление темпов создания новых рабочих мест и небольшой рост безработицы.

Ранее бывший председатель ФРС Джером Пауэлл раскритиковал решение Трампа ввести торговые пошлины, заявив, что такие действия могут нанести урон экономике Соединенных Штатов и привести к инфляции. Он также отметил негативное влияние торговой войны на стабильность рынков. В качестве причины волатильности глава ФРС назвал политику Белого дома, а не системные проблемы.