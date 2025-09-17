Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
17 сентября 2025 в 23:47

В США впервые с декабря 2024 года снизили базовую ставку

ФРС США впервые за год снизила базовую ставку до 4--4,25% по федеральным фондам

Здание ФРС США в Вашингтоне Здание ФРС США в Вашингтоне Фото: Chuck Myers/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

ФРС США впервые за год снизила базовую кредитную ставку. На заседании Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) было объявлено о снижении ключевой процентной ставки на 25 базисных пунктов, сообщается в пресс-релизе регулятора. Теперь целевой диапазон установлен на уровне 4–4,25% годовых.

Комитет стремится к достижению максимального уровня занятости и инфляции на уровне 2% в долгосрочной перспективе. Неопределенность остается высокой, — заявили в ФРС.

Сообщается, что решение стало ответом на охлаждение экономической активности и сохраняющееся инфляционное давление. В заявлении регулятора отмечается замедление темпов создания новых рабочих мест и небольшой рост безработицы.

Ранее бывший председатель ФРС Джером Пауэлл раскритиковал решение Трампа ввести торговые пошлины, заявив, что такие действия могут нанести урон экономике Соединенных Штатов и привести к инфляции. Он также отметил негативное влияние торговой войны на стабильность рынков. В качестве причины волатильности глава ФРС назвал политику Белого дома, а не системные проблемы.

США
ключевая ставка
кредиты
инфляция
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Украинские бойцы попали в плен по невнимательности
Водолазы сняли на видео погубивший пять геологов вездеход
Худею вкусно: открыла секрет стройности с тыквой
Уникальный овощ, который топит жиры, — это редька
В Совбезе России раскрыли, благодаря чему Финляндия сохранила независимость
Схожий с гранатой предмет обнаружили в Подмосковье
Хакеры раскрыли судьбу почти трех тысяч иностранцев-наемников в рядах ВСУ
Россиянам назвали полезные свойства осенних ягод
Названы причины, почему россияне больше не хотят ездить на китайских авто
История о смерти экс-мэра Вологды в СИЗО получила неожиданный поворот
Российская туристка пострадала в перестрелке в Турции
На Сумском направлении разгромлены штурмовые группы ВСУ
Около 2,5 тысячи туристов застряли в Гималаях
Раскрыты детали прямой линии Путина
В Госдуме предложили ввести разовый налог на сверхприбыль банков
Виктор Бут объяснил, как Трамп берет европейцев «на понт»
В Кремле назвали сроки проведения прямой линии с Владимиром Путиным
На Сахалине девять тысяч человек остались без питьевой воды
ВС России выдавливают противника из Красноармейска
Россиянам раскрыли правила установки шлагбаума на придомовой территории
Дальше
Самое популярное
Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой
Общество

Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов
Общество

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов

Наваристый суп харчо с говядиной на косточке и рисом — пошаговый рецепт
Общество

Наваристый суп харчо с говядиной на косточке и рисом — пошаговый рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.