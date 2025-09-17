Педофил в девичьем пансионе и запись черного ящика Ан-24: главные ЧП

Эксперты расшифровали черный ящик с борта разбившегося в Тынде самолета, в Санкт-Петербурге задержали растлителя из Пансиона воспитанниц Минобороны, в Подмосковье мужчина во время скандала с соседкой случайно зарезал мать — NEWS.ru рассказывает о громких новостях из рубрики «Происшествия» за день.

Последние слова пилота разбившегося в Тынде самолета

Международный авиационный комитет в отчете назвал фразу, которая была последней зафиксирована на борту разбившегося под Тындой самолета Ан-24. Речевую информацию системы раннего предупреждения записал звуковой регистратор.

«В период с 12:56:41 по 12:56:44 звуковым регистратором зафиксирована речевая информация от СРППЗ: „Проверь высоту. Низко земля. Низко земл…“», — говорится в документе.

После этого самописец прекратил работу. Диспетчер несколько раз пытался вызвать экипаж по радио, однако не получил ответа.

Самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара», выполнявший рейс Хабаровск — Благовещенск — Тында, потерпел крушение в Амурской области 24 июля. Обломки воздушного судна обнаружили на склоне горы в 15 километрах от Тынды в труднодоступной местности. На борту были шестеро членов экипажа и 42 пассажира. На месте падения самолета нашли бортовые самописцы.

Стихийный мемориал в память о жертвах крушения самолета Ан-24 в Тынде Фото: РИА Новости

Сотрудник пансиона растлевал 14-летнюю ученицу

В Санкт-Петербурге 61-летнего звукорежиссера обвинили в развращении 14-летней девочки в Пансионе воспитанниц Минобороны России. Мужчина совершил преступление в ноябре 2024 года прямо в здании учреждения, расположенного на набережной Гребного канала.

СК России получил обращение по факту инцидента в июле. После этого правоохранительные органы возбудили уголовное дело. Звукорежиссера задержали 16 сентября. Известно, что до этого он работал в культурном центре Выборгского района. Мужчина не отрицал вину и написал явку с повинной. Против фигуранта избрали меру пресечения в виде обязательства о явке.

Сын случайно убил мать

В подмосковном Клину 44-летний мужчина на лестничной площадке набросился на соседку с ножом, на шум выбежала мать нападавшего и попыталась остановить сына, но сама получила множественные удары, сообщает СК. В результате женщина скончалась на месте происшествия. Соседка с серьезными ножевыми ранениями была госпитализирована в медицинское учреждение.

«Обвиняемый, находясь на лестничной площадке, напал на соседку с ножом, нанеся им несколько ударов в область туловища и шеи последней. На крики потерпевшей о помощи выбежала мать обвиняемого и выхватила нож у сына, в результате чего женщина смогла скрыться. После этого обвиняемый, выхватив нож у матери, нанес ей множественные удары в область туловища. От полученных ранений женщина скончалась на месте происшествия», — заявили в СК.

