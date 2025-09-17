Празднование Дня города в Москве
17 сентября 2025 в 20:49

Путин присвоил почетное звание двум российским артистам

Андреева и Тишман получили звание «Заслуженный артист России» указом Путина

Президент России Владимир Путин присвоил звание «Заслуженный артист РФ» балерине Любови Андреевой и певцу Марку Тишману, сообщается на официальном портале правовых актов. Андреева является солисткой балетной труппы Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко, исполняет ведущие роли как в классических, так и в современных постановках.

Марк Тишман — композитор, певец и автор песен. Он известен как исполнитель собственных произведений и автор хитов для многих российских артистов, а также является членом Российского авторского общества.

Ранее режиссер театра и кино, актер, драматург и сценарист Константин Богомолов получил звание «Заслуженный деятель искусств РФ». Указ, опубликованный на официальном портале правовых актов, подписал президент России. В документе отмечается, что Богомолов является художественным руководителем драматического театра на Малой Бронной в Москве, где работает с 2019 года. В 2024 году он также стал совмещать эту должность с руководством Театром Романа Виктюка.

