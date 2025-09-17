Израиль ударил по городу на востоке Ливана Al Hadath: два офицера «Хезболлы» погибли после авиаудара Израиля по Ливану

ВВС Израиля нанесли авиаудар по городу Баальбек на востоке Ливана, передает телеканал Al Hadath. В результате атаки погибли два офицера шиитского движения «Хезболла».

Израильский авиаудар был осуществлен в разгар траурных мероприятий в Ливане в память о жертвах атаки 17 сентября 2024 года. По словам лидера шиитского движения шейха Наима Касема, Израиль пытался этим обстрелом обескровить «Хезболлу», но ему не удалось достичь своей цели.

Новое поколение бойцов сил сопротивления продолжит борьбу с агрессией и оккупацией, — заявил Касем во время телеобращения.

Ранее пресс-служба Армии обороны Израиля предупреждала, что 16 сентября нанесет удары по Ходейде. В сообщении подчеркивалось, что все находящиеся в порту и на пришвартованных кораблях люди должны срочно покинуть зону для собственной безопасности.

До этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что началась интенсивная фаза операции в секторе Газа. По его словам, это решающий этап. Более 350 тысяч жителей покинули город, вечером 15 сентября приток беженцев продолжился. Представитель ЦАХАЛ на арабском языке предупредил местных, которые не эвакуировались. Он подчеркнул, что в Газе теперь опасная зона боевых действий. По его словам, израильская армия уничтожает инфраструктуру ХАМАС.