28 октября 2025 в 11:40

Всероссийский форум «Туризм будущего» состоялся в Москве

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Москве с 23 по 26 октября состоялся ежегодный Всероссийский форум «Туризм будущего». Его площадкой стал отель «Edge Селигерская». Организатором выступила компания HEBI TRAVEL. В ходе форума провели церемонию награждения победителей одноименной премии.

Мероприятие федерального масштаба собрало примерно 120 профессионалов из более чем 15 регионов страны. Они обсудили главную тему форума «Коды устойчивого будущего туризма и путешествий: человек, место, смысл».

В программу форума, помимо вручения премии «Туризм будущего», вошли экскурсии по знаковым локациям Москвы, мастер-классы, сессии и выступления спикеров с докладами. В частности, участники послушали депутата Госдумы Наталью Каптелинину, гендиректора «Абрау Дюрсо» Елену Зарицкую, представителя комитета по туризмы Москвы Инессу Григ и других.

«Туризм будущего» объединил туроператоров, архитекторов, инвесторов, девелоперов, а также владельцев отелей, глемпингов, ресторанов. Они обсудили, как сократить операционные затраты на 30–40% через энергоэффективность, управление ресурсами и внедрение технологий и AI.

форумы
туризм
Москва
бизнес
