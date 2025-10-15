В Москве пройдет форум «Туризм будущего»

В Москве 23–26 октября пройдет форум «Туризм будущего». Мероприятие состоится в отеле «EDGE Rotana Селигерская». Форум будет особенно интересен владельцам отелей, глемпингов, ресторанов, туроператорам, региональным командам, архитекторам, девелоперам, инвесторам.

Участники получат инструменты для роста прибыли. В частности, им расскажут, как сократить операционные затраты на 30–40% через энергоэффективность, управление ресурсами и внедрение технологий и AI.

В рамках форума пройдет церемония вручения премии «Туризм будущего». Эта награда отмечает устойчивый бизнес и профессионалов, вносящих вклад в развитие регионов, охрану окружающей среды, социальное развитие и сохранение культурного наследия в сфере туризма и гостеприимства.

Ранее глава Роскачества Максим Протасов сообщил, что организация разрабатывает отечественный аналог гида «Мишлен» для оценки ресторанов. По его словам, новая система рейтинга, частью которой станет премия «Сервис-Страна», стартовала в июне после успешного тестирования в Челябинской области.