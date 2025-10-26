Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 октября 2025 в 11:00

Две картошки, сыр и горстка муки — пеку картофельные слойки на завтрак. Очень вкусно, просто и необычно

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Картофель и сыр — это одно из тех волшебных сочетаний, которое нравится абсолютно всем. А если добавить немного муки и превратить эту простую комбинацию в нежные картофельные слойки, получится невероятно вкусная и сытная выпечка, которую можно подавать как самостоятельное блюдо или как гарнир. Эти слоечки особенно выручат, когда нужно быстро накормить семью или нежданно нагрянули гости. Они хороши тем, что ингредиенты для них почти всегда есть под рукой, а процесс приготовления не требует особых кулинарных навыков. Хрустящие снаружи и мягкие внутри, они станут любимой закуской и у детей, и у взрослых.

Для приготовления вам понадобится: 500 г отварного картофеля, 200 г твердого сыра, 1 яйцо, 3 ст. л. муки, соль, перец по вкусу, немного растительного масла для смазывания. Картофель разомните в пюре, сыр натрите на мелкой терке. Смешайте картофель, сыр, яйцо и муку, посолите, поперчите. Замесите однородное тесто. Оно должно быть мягким, но не липнуть к рукам. Если тесто слишком влажное, добавьте еще немного муки. Разделите тесто на небольшие порции, сформируйте из них круглые лепешки толщиной около 1 см. Выложите их на противень, застеленный пергаментом. Смажьте сверху растительным маслом для золотистой корочки. Выпекайте в разогретой до 180°C духовке 20–25 минут до румяного цвета. Подавайте горячими со сметаной или вашим любимым соусом.

Ранее сообщалось, как испечь вкуснейшую немецкую шарлотку из четырех ингредиентов.

