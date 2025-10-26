Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 октября 2025 в 12:38

Мошенникам «подарили» новую технологию для схем

Создан ИИ-инструмент, который подделывает голоса без задержки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Специалисты в области кибербезопасности создали инновационную систему на базе искусственного интеллекта, которая способна воспроизводить человеческий голос в реальном времени, передает дзен-канал «Стоит знать — Scienсe XXI». Для функционирования системы достаточно стандартного программного обеспечения и обычного компьютерного оборудования.

В отличие от традиционных методов, создающих заранее записанные аудиозаписи, новая система функционирует в режиме реального времени. Инструмент прост в использовании: после короткого обучения его можно активировать одной кнопкой через веб-интерфейс. Технология позволяет реалистично воспроизводить голос любого человека, даже при низком качестве входного сигнала, например с ноутбука.

Эксперты отмечают рост рисков для голосовых каналов, что может ослабить системы аутентификации, основанные на звонках. Социальные платформы столкнулись с видеоподделками, но проблема синхронизации визуальных и звуковых элементов остается актуальной. Особую тревогу вызывают голосовые подделки.

Ранее в МВД России предупредили о новом виде мошенничества: злоумышленники звонят россиянам от имени сотрудников маркетплейсов, представляясь курьерами, и просят назвать код из СМС для оформления доставки. После этого они сообщают о взломе аккаунта на «Госуслугах» и фиктивном оформлении кредитов на ВСУ, убеждая снять деньги и передать их якобы сотрудникам спецслужб.

мошенники
дипфейки
схемы
разработки
искусственный интеллект
