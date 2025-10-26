Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 октября 2025 в 13:10

«Совершенно точно новый вызов»: Захарова раскрыла главную угрозу миру

Захарова назвала дезинформацию глобальным явлением и новым вызовом

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ

Дезинформация распространилась на все сферы жизни и стала глобальным явлением, заявила представитель МИД России Мария Захарова на Международном форуме сотрудничества к 100-летию народной дипломатии, организованном обществом «Знание» совместно с Россотрудничеством. По ее словам, у человечества до сих пор нет эффективного механизма борьбы с этим вызовом, передает корреспондент NEWS.ru.

Увеличение качественно ложной информации, дезинформации, которая теперь распространяется не только по каким-то специализированным сферам, которая на сегодняшний день не имеет противоядия глобального, — это совершенно точно новый вызов, — подчеркнула дипломат.

Захарова отметила, что дезинформация и ложь существовали всегда, однако никогда их масштабы не достигали нынешнего уровня. Раньше это не имело столь глобального, планетарного характера, добавила она.

Ранее Захарова заявила, что Запад запустил большую информационную кампанию по отмене саммита России и США в Будапеште. Она указала на информационную атаку с использованием искусственного интеллекта и участием обычных СМИ. Дипломат также напомнила, что, несмотря на дезинформацию, западные страны готовились к этой встрече.

