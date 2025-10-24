Захарова уличила Запад в попытках отменить саммит России и США Захарова заявила, что Запад запустил кампанию против саммита России и США

Запад запустил большую информационную кампанию об отмене саммита России и США в Будапеште, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. По данным ТАСС, дипломат указала, как за последние несколько дней наблюдалась информационная атака с участием ИИ и обычных СМИ. Захарова упрекнула в этом Запад, напомнив, что страны готовились к встрече.

Но была запущена такая информационная кампания, которая формировала у людей во всем мире ощущение того, что все идет якобы к их отмене, — подчеркнула представитель ведомства.

Захарова допустила, что в соответствии с планом Запада, люди должны были бы до принятия решения внутри себя согласиться с тем, что это переговоры не нужны и не состоятся. По ее словам, создавалось впечатление, что что-то должно с ними произойти, и такое ощущение «массово окутало всю планету».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что утверждения о срыве саммита глав России и США Владимира Путина и Дональда Трампа не соответствуют действительности. Представитель Кремля отметил, что конкретных сроков для проведения встречи не обозначалось.