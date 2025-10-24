Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
24 октября 2025 в 16:55

Захарова уличила Запад в попытках отменить саммит России и США

Захарова заявила, что Запад запустил кампанию против саммита России и США

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ

Запад запустил большую информационную кампанию об отмене саммита России и США в Будапеште, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. По данным ТАСС, дипломат указала, как за последние несколько дней наблюдалась информационная атака с участием ИИ и обычных СМИ. Захарова упрекнула в этом Запад, напомнив, что страны готовились к встрече.

Но была запущена такая информационная кампания, которая формировала у людей во всем мире ощущение того, что все идет якобы к их отмене, — подчеркнула представитель ведомства.

Захарова допустила, что в соответствии с планом Запада, люди должны были бы до принятия решения внутри себя согласиться с тем, что это переговоры не нужны и не состоятся. По ее словам, создавалось впечатление, что что-то должно с ними произойти, и такое ощущение «массово окутало всю планету».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что утверждения о срыве саммита глав России и США Владимира Путина и Дональда Трампа не соответствуют действительности. Представитель Кремля отметил, что конкретных сроков для проведения встречи не обозначалось.

МИД РФ
Мария Захарова
Запад
США
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянка опоздала на рейс из-за duty free и пыталась засудить аэропорт
В Германии заметили, как Си Цзиньпин не нашел времени для Мерца
Трамп снес часть Белого дома ради новой роскошной постройки
В МВД раскрыли новую схему мошенников со «срочным декларированием»
Дзюник рассказал, как оказался на операционном столе
Лев сбежал из машины, проехался на крыше по трассе и попал на видео
Суд Баку изменил меру пресечения для шеф-редактора Sputnik Азербайджан
Пять беженцев украли и изнасиловали девушку-подростка
Минюст пополнил реестр иноагентов
«Киев смирился»: названы возможные сроки освобождения Покровска
Метеоролог раскрыл, когда в центре России начнутся заморозки
Политолог отреагировал на открытие кладбища пособников нацистов в Молдавии
Двое россиян пострадали из-за стрельбы в российском регионе
Разрезавшего нижнее белье пассажирок таксиста-извращенца поймали в Москве
Стало известно, какое наказание запросила прокуратура для Шлосберга
«Мясные штурмы» и лютая казнь в Купянске: новости СВО на вечер 24 октября
Ушел из жизни заслуженный артист РСФСР Юрий Машкин
Пентагон показал на видео уничтожение корабля наркоторговцев
Захарова уличила Запад в попытках отменить саммит России и США
С семьи российского миллиардера хотят взыскать внушительную сумму
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола
Семья и жизнь

Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола

Минтай с морковью и луком на сковороде: легкий и вкусный рецепт
Семья и жизнь

Минтай с морковью и луком на сковороде: легкий и вкусный рецепт

Шарлотка по-советски: проверенный рецепт пирога с яблоками
Семья и жизнь

Шарлотка по-советски: проверенный рецепт пирога с яблоками

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.