Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
26 октября 2025 в 12:45

Оверчук отреагировал на введение новых санкций против России

Оверчук: Запад ничему не учится и пытается говорить с РФ языком угроз и санкций

Алексей Оверчук Алексей Оверчук Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Западным странам нужно понять, что с Россией нельзя разговаривать на языке угроз и санкций, но они ничему не учатся, заявил журналистам вице-премьер РФ Алексей Оверчук. По его словам, которые приводит ТАСС, вместо этого Москву пытаются поставить на колени, что у них никогда не получится.

Я думаю, что им нужно понимать, что с Россией нельзя разговаривать языком угроз, языком санкций. Но они ничему не учатся. Они почему-то всегда пытаются поставить нас на колени. У них никогда этого не получалось и не получится, — отметил Оверчук.

Ранее американские СМИ писали, что надежды на мирное разрешение конфликта на Украине рухнули из-за решения администрации президента США Дональда Трампа ввести антироссийские санкции. Речь идет об ограничениях против нефтяных компаний.

До этого Трамп заявил, что Россия стремится к установлению мира на территории Украины. Президент подчеркнул, что наложенные на Москву ограничения являются «очень сильными» и будут иметь значительное воздействие. Перед этим были введены санкции против двух ведущих нефтяных компаний страны — «Роснефть» и ЛУКОЙЛ.

Россия
вице-премьеры
Алексей Оверчук
Запад
санкции
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названы четыре региона, где до конца октября сохранится аномальное тепло
Военный эксперт раскрыл главное назначение «Буревестников»
На Западе раскрыли как Трамп может повлиять на Зеленского
Телефонный пранкер раскрыл главные правила информационной гигиены
Актриса Анна Уколова получила травму в аэропорту
В Кремле с угрозой ответили ЕС на планы изъять российские активы
Песков назвал санкции США «недружественным шагом»
В Минобороны раскрыли число сбитых бомб и беспилотников ВСУ
Лавров раскрыл, есть ли у России враги на Западе и Востоке
Более 180 человек ожидают замены борта в аэропорту Ханты-Мансийска
В Париже осудили утечку о задержании подозреваемых в ограблении Лувра
В Совфеде раскрыли, где «находится» суверенитет стран Балтии
Российские военные вновь ударили по объектам ВПК Украины
Здоровая обувь: как выбрать модель, которая не навредит вашим ногам
В Госдуме заявили о давлении режима Санду на проекты АНО «Евразия»
Песков раскрыл, что Путин думает о желании Трампа добиться мира «за ночь»
В Кремле заявили о паузе в мирном урегулировании на Украине
В Кремле объяснили, почему нельзя говорить об отмене саммита в Будапеште
«Огромные проблемы»: депутат раскрыла правду о работе администрации Санду
Минимум 10 человек пострадали от удара ВСУ по поселку Маслова Пристань
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола
Семья и жизнь

Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола

Минтай с морковью и луком на сковороде: легкий и вкусный рецепт
Семья и жизнь

Минтай с морковью и луком на сковороде: легкий и вкусный рецепт

Шарлотка по-советски: проверенный рецепт пирога с яблоками
Семья и жизнь

Шарлотка по-советски: проверенный рецепт пирога с яблоками

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.