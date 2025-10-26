Оверчук отреагировал на введение новых санкций против России Оверчук: Запад ничему не учится и пытается говорить с РФ языком угроз и санкций

Западным странам нужно понять, что с Россией нельзя разговаривать на языке угроз и санкций, но они ничему не учатся, заявил журналистам вице-премьер РФ Алексей Оверчук. По его словам, которые приводит ТАСС, вместо этого Москву пытаются поставить на колени, что у них никогда не получится.

Я думаю, что им нужно понимать, что с Россией нельзя разговаривать языком угроз, языком санкций. Но они ничему не учатся. Они почему-то всегда пытаются поставить нас на колени. У них никогда этого не получалось и не получится, — отметил Оверчук.

Ранее американские СМИ писали, что надежды на мирное разрешение конфликта на Украине рухнули из-за решения администрации президента США Дональда Трампа ввести антироссийские санкции. Речь идет об ограничениях против нефтяных компаний.

До этого Трамп заявил, что Россия стремится к установлению мира на территории Украины. Президент подчеркнул, что наложенные на Москву ограничения являются «очень сильными» и будут иметь значительное воздействие. Перед этим были введены санкции против двух ведущих нефтяных компаний страны — «Роснефть» и ЛУКОЙЛ.