В США увидели угрозу в решении Трампа по России для мира на Украине The Hill: антироссийские санкции США угрожают миру на Украине

Надежды на мирное разрешение конфликта на Украине рухнули из-за решения администрации президента США Дональда Трампа ввести антироссийские санкции, передает The Hill. Речь идет об ограничениях против нефтяных компаний.

Надежды на прекращение конфликта на Украине потенциально оказались под угрозой после того, как в начале этой недели Трамп ввел санкции против российских нефтяных компаний, — сказано в материале.

До этого Трамп заявил, что Россия стремится к установлению мира на территории Украины. Президент подчеркнул, что наложенные на Москву ограничения являются «очень сильными» и будут иметь значительное воздействие. Перед этим были введены санкции против двух ведущих нефтяных компаний страны — «Роснефть» и ЛУКОЙЛ.

Ранее стало известно, что в Белом доме планируют провести больше предварительных совещаний с российской стороной на низком уровне, чем при подготовке саммита на Аляске. Как указали источники, близкие к ситуации, это делается ради заложения основы для заключения сделки. Уточнялось, что американскую сторону будет возглавлять госсекретарь Марко Рубио вместо спецпредставителя президента Стива Уиткоффа.