Трамп заявил о желании России достичь мира на Украине

Россия стремится к установлению мира на территории Украины, заявил президент США Дональд Трамп журналистам на борту своего самолета, аудиотрансляцию вел Белый дом.. Республиканец также подчеркнул, что санкции, наложенные на Москву, являются «очень сильными» и будут иметь значительное воздействие.

Посмотрим, я думаю, что он (президент России Владимир Путин. — NEWS.ru) хочет, чтобы это закончилось, — прокомментировал американский президент.

Ранее администрация Трампа усилила экономическое давление на Россию, введя санкции против двух ведущих нефтяных компаний страны — «Роснефть» и ЛУКОЙЛ. Таким образом США стремятся ослабить российский энергетический сектор.

До этого Трамп заявил, что эффект от новых антироссийских санкций станет очевидным примерно через полгода. Так он отреагировал на комментарий журналистов, которые упомянули, что Путин скептически относится к новым ограничениям.

Также сообщалось, что Трамп выбрал средний набор санкций против России, включающий меры в энергетической сфере. Жесткий вариант ограничивал промышленность и высшее руководство. Решение поддержали госсекретарь Марко Рубио и глава Пентагона Пит Хегсет.