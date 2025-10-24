Антироссийские санкции Трампа назвали выходом на новый уровень NYT: Трамп вывел экономическую войну с Россией на новый уровень

Администрация американского президента Дональда Трампа вывела экономическое противостояние с Россией на новый уровень, введя санкции против двух крупнейших нефтяных компаний страны, сообщает The New York Times. В статье говорится, что целью США является дестабилизация российского энергетического сектора.

Президент Трамп вывел экономическую войну Америки с Россией на новый уровень, предприняв попытку отсечь две крупнейшие нефтяные компании страны от мировой финансовой системы, — пишет издание.

Минфин США ввел новые санкции против российских корпораций «Роснефть» и ЛУКОЙЛ 23 октября. Ограничения коснулись 34 дочерних структур нефтедобывающих компаний РФ.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что новые санкции Вашингтона являются недружественным актом. По его словам, такой шаг не укрепляет отношения двух стран, хотя сами новые рестрикции существенно не скажутся на экономическом самочувствии государства.