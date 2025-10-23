Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
23 октября 2025 в 18:44

Путин впервые прокомментировал новые санкции США против России

Путин заявил, что новые санкции стали недружественным актом со стороны США

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Новые санкции Вашингтона являются недружественным актом, заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов в Кремле. По его словам, которые приводит ТАСС, такой шаг не укрепляет отношения РФ и США, хотя сами новые санкции существенно не скажутся на экономическом самочувствии страны.

Если говорить о политической части, то, конечно, это акт недружественный в отношении России. Это очевидная вещь, и он не укрепляет российско-американские отношения, которые только-только начали восстанавливаться, — сказал российский лидер.

При этом Путин назвал диалог лучшим вариантом, чем продолжение войны. Также президент охарактеризовал рестрикции как попытку оказать давление на Россию, и подчеркнул, что ни одна уважающая себя страна и ни один уважающий себя народ никогда ничего не решает под давлением.

Минфин США ввел новые санкции против российских корпораций «Роснефть» и «ЛУКОЙЛ» 23 октября. Ограничения коснулись 34 дочерних структур нефтедобывающих компаний РФ.

Ранее глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что новые санкции США против России вызвали у нее радость, и выразила уверенность в том, что вместе с рестрикциями Евросоюза эти санкции лишат РФ возможности продолжать СВО на Украине.

ЕС 23 октября ввел 19-й пакет санкций против России. Каллас сообщила, что новые ограничения касаются деятельности российских банков и транзакций в криптовалютах.

