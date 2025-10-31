Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
31 октября 2025 в 05:07

Трамп усомнился в вопросе ужесточения санкций против России

Трамп усомнился в ужесточении санкций против России после беседы с Си Цзиньпином

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: POOL/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп поставил под вопрос усиление антироссийских санкций после встречи с председателем КНР Си Цзиньпином, сообщает Bloomberg. Политик, как сказано в материале, во время переговоров в Пусане не стал поднимать тему российской нефти.

Мы на самом деле не обсуждали нефть, — приводит слова американского лидера агентство.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что новые санкции Вашингтона являются недружественным актом. По его словам, такой шаг не укрепляет отношения двух стран, хотя сами новые рестрикции существенно не скажутся на экономическом самочувствии государства.

До этого политолог-американист Малек Дудаков выразил мнение, что Трамп может пойти на смягчение некоторых санкций против России. Он объяснил, что Вашингтон попытается найти для себя дополнительную выгоду в сотрудничестве с Москвой. При этом Минфин США ввел новые санкции против российских корпораций «Роснефть» и ЛУКОЙЛ 23 октября. Ограничения коснулись 34 дочерних структур нефтедобывающих компаний РФ.

Представитель МИД РФ Мария Захарова между тем напомнила, что страны Запада хотели «порвать» Россию своими санкциями, но «порвались» сами. По ее словам, масштабные ограничения, направленные на финансовую и технологическую изоляцию РФ, а также на подрыв ее экономики, не достигли поставленных целей.

Дональд Трамп
США
санкци
Россия
