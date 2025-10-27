Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
27 октября 2025 в 14:41

Политолог ответил, как Трамп будет вести себя в отношении России

Политолог Дудаков допустил смягчение ряда американских санкций против России

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Aaron Schwartz/Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп может пойти на смягчение некоторых санкций против России, заявил NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. По его словам, американская сторона попытается найти для себя дополнительную выгоду в сотрудничестве с РФ.

Что касается санкционной повестки и всего остального, то здесь администрация Трампа сохранит режим стратегической неопределенности. Хоть они довольно серьезно ужесточили санкции в отношении российского нефтяного экспорта, но, учитывая последние заявления Трампа, я допускаю, что они будут делать исключения в тех или иных вопросах, — отметил Дудаков.

Политолог предположил, что США планируют выдавать различные генеральные лицензии, которые будут смягчать действие рестрикций, и затем продавать их России, требуя в обмен определенные уступки. По его словам, в политике Вашингтона присутствует элемент торга, к которому Москва готова.

По поводу замороженных российских активов — их не так-то много сохраняется на территории США. По разным оценкам, $5–7 млрд. Это больше европейская история. Трамп дает европейцам самим проявить инициативу. Если они готовы угробить остатки доверия к своей финансовой системе, они могут попытаться не только заморозить эти активы, но и украсть. Штаты могли бы в этом поучаствовать, но, учитывая, что суммы небольшие, для них это принципиального значения не имеет, — добавил Дудаков.

Он подчеркнул, что американцы могут подталкивать европейцев к конфискации российских активов. По мнению политолога, если доверие к европейской финансовой системе будет подорвано, часть средств перетечет в американскую экономику, что выгодно для США в долгосрочной перспективе.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что страны Запада хотели «порвать» Россию своими санкциями, но «порвались» сами. По ее словам, масштабные ограничения, направленные на финансовую и технологическую изоляцию РФ, а также на подрыв ее экономики, не достигли поставленных целей.

США
Дональд Трамп
санкции
Россия
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Яна Стойкова
Я. Стойкова
