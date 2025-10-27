Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
27 октября 2025 в 13:09

«Порвались сами»: Захарова высказалась о фиаско западных санкций

Захарова: на Западе порвались в попытках санкциями порвать Россию

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ

Страны Запада своими санкциями планировали «порвать» Россию, однако в результате «порвались» сами, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью ТАСС на полях форума «Сделано в России». Она отметила, что масштабные ограничения, направленные на финансовую и технологическую изоляцию России, а также на подрыв ее экономического развития, не достигли поставленных целей.

Начнем с того, что они хотели «порвать» нас, но «порвались» сами. Посмотрите на экономические показатели Евросоюза. Они говорят сами за себя. Другое дело, что это дело рук администрации [прежнего президента США Джо] Байдена, который хвалился, еще будучи вице-президентом США, что лично заставил Евросоюз принять антироссийские санкции после 2014 года, — указала спикер МИД РФ.

По словам Захаровой, общее число действующих антироссийских санкционных ограничений достигло примерно 30 тыс. При этом российская экономика смогла адаптироваться к этим условиям, сохранила высокую устойчивость и продолжает демонстрировать рост.

До этого дипломат говорила, что западные страны сознательно упрощают и приуменьшают злодеяния, чтобы скрыть историческую правду. Она указала на систематическую подмену понятий и исторических фактов, касающихся Второй мировой войны. По ее словам, такое упрощение истории мешает другим странам разобраться в реальной роли коллаборационистов и карателей.

