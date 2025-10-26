Западные страны намеренно «банализируют зло», чтобы скрыть историческую правду, заявила представитель МИД России Мария Захарова. На Международном форуме сотрудничества к 100-летию народной дипломатии, организованном обществом «Знание» совместно с Россотрудничеством, она указала на подмену понятий и фактов в вопросе Второй мировой войны, передает корреспондент NEWS.ru.

На Западе произошла банализация зла, подмена вещей, знания о Второй мировой войне подменили мемами, привили всем очень удобную и для всех комфортную историю: «Гитлер просто плохой» — все, больше ничего не надо знать. <…> На мой взгляд, это сознательная политика для того, чтобы никто не лез вглубь и внутрь [исторической правды], — подчеркнула Захарова.

По словам дипломата, из-за упрощения истории другим странам не дают разобраться в вопросах коллаборационистов и карателей. Подмена понятий позволяет не осуждать спустя несколько десятилетий сторонников «абсолютного зла», заключила Захарова.

Ранее представитель МИД отметила, что отношение к России на Западе не изменилось за 100 лет. На примере публикации в журнале «Пролетарское кино» 1930-х годов она напомнила о цикличности истории.