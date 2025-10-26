Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
26 октября 2025 в 17:43

Захарова уличила Запад в политике «банализации зла»

Захарова: на Западе подменяют понятия ради сокрытия исторической правды

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ

Западные страны намеренно «банализируют зло», чтобы скрыть историческую правду, заявила представитель МИД России Мария Захарова. На Международном форуме сотрудничества к 100-летию народной дипломатии, организованном обществом «Знание» совместно с Россотрудничеством, она указала на подмену понятий и фактов в вопросе Второй мировой войны, передает корреспондент NEWS.ru.

На Западе произошла банализация зла, подмена вещей, знания о Второй мировой войне подменили мемами, привили всем очень удобную и для всех комфортную историю: «Гитлер просто плохой» — все, больше ничего не надо знать. <…> На мой взгляд, это сознательная политика для того, чтобы никто не лез вглубь и внутрь [исторической правды], — подчеркнула Захарова.

По словам дипломата, из-за упрощения истории другим странам не дают разобраться в вопросах коллаборационистов и карателей. Подмена понятий позволяет не осуждать спустя несколько десятилетий сторонников «абсолютного зла», заключила Захарова.

Ранее представитель МИД отметила, что отношение к России на Западе не изменилось за 100 лет. На примере публикации в журнале «Пролетарское кино» 1930-х годов она напомнила о цикличности истории.

Мария Захарова
Запад
история
Вторая мировая война
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Во Франции отвергли идею открыть участок полиции в стенах Лувра
В Приамурье ловушки с воробьями для ужина иностранцев попали на видео
Счастливая Кэти Перри появилась на публике с экс-премьером Канады
Звезда «Ворониных» похвасталась завидной способностью
В МВД рассказали о росте числа пострадавших от киберпреступников детей
«Ничего нового»: политолог об идее Науседы ограничить транзит в Калининград
Бывший премьер России высказался о третьей мировой войне
Три десятка футбольных фанатов увезли в полицию после драки
Секрет идеального сала в рассоле: тает во рту и хранится месяцами
В Сеуле люди вышли на улице с портретами Трампа и флагами США
Названо неожиданное последствие пандемии коронавируса для психики
Болезнь Заворотнюк, молодая жена, новые фильмы: как живет Борис Смолкин
В Лондоне поймали выпущенного по ошибке мигранта-насильника
В Польше узнали, как далеко Зеленский готов зайти с затягиванием мира
Поезд ВСУ с техникой загорелся после мощного удара ВС России
Сбит летевший на Москву вражеский БПЛА
ВСУ вновь атаковали дронами дамбу Белгородского водохранилища
Путин назвал свой любимый фильм с Михалковым
Стало известно, чего не удалось сделать куратору дропперов в деле Долиной
Захарова уличила Запад в политике «банализации зла»
Дальше
Самое популярное
Как сделать тыкву на Хеллоуин: советы и идеи
Общество

Как сделать тыкву на Хеллоуин: советы и идеи

Куриный кордон блю вкуснее всех отбивных: кусочек колбаски, сыра — и вкуснота готова: элементарно
Общество

Куриный кордон блю вкуснее всех отбивных: кусочек колбаски, сыра — и вкуснота готова: элементарно

Атака ВСУ на Москву ночью 25 октября: взрывы, пострадавшие, что известно
Москва

Атака ВСУ на Москву ночью 25 октября: взрывы, пострадавшие, что известно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.