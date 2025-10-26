Представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила о цикличности исторических событий, используя в качестве примера публикации в журнале «Пролетарское кино» (сегодня — «Искусство кино»), выступая на пленарной сессии Международного форума сотрудничества, организованного обществом «Знание» совместно с Россотрудничеством. Она отметила, что в 1931 году фильмы, созданные в Советском Союзе, пользовались большим успехом за границей, в частности, в Варшаве, передает корреспондент NEWS.ru.

Премьера фильма «Старое и новое» состоялась менее чем через десятилетие после завершения войны с Польшей. По словам Захаровой, это событие должно было стать символом культурного взаимодействия и возможности построения новых отношений между народами. Тем не менее, представитель МИД подчеркнула, что реакция британских властей на демонстрацию советских фильмов «Человек с киноаппаратом» и «Голубой экспресс» в 1931 году была отрицательной. Это привело к ограничению возможности публичного показа этих фильмов.

Тогда она привела цитату из уникального издания, отметив, что с тех времен ничего не изменилось. Захарова отметила, что комментарии обывателей того времени перекликаются с современными реакциями на культурное сотрудничество.

Если эти люди, то есть власти Британии, не желают видеть советские фильмы, то никто их не заставляет смотреть. Но когда они имеют нахальство указывать мне, что я не должен смотреть. Если имею на это желание, то во мне разгорается дикое желание дать хорошим кирпичом по глупым головам, — процитировала Захарова.

Ранее Захарова заявила, что народная дипломатия противостоит дегуманизации мира. Она подчеркнула, что ЕС подталкивает мировое сообщество к пропасти.