26 октября 2025 в 12:10

Захарова раскрыла, с чем борется народная дипломатия

Захарова: народная дипломатия борется с расчеловечиванием Европой мира

Народная дипломатия борется с расчеловечиванием мира, сообщила представитель МИД РФ Мария Захарова на пленарной сессии на Международном форуме сотрудничества. По ее словам, которые приводит ТАСС, ЕС толкает мировое общество к обрыву.

До этого Захарова назвала недопущение начала глобальной войны и возвращение мира на путь благоразумия ключевой задачей народной дипломатии. Пока ЕС занимается разжиганием ненависти в сердцах людей, задачей народных дипломатов является преследование конкретной цели, объяснила она.

Мария Захарова
дипломатия
мир
Европа
