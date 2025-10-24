Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
24 октября 2025 в 15:06

Зеленский обратился к Мерцу с «особыми просьбами» по Украине

Зеленский обратился к Мерцу с новыми просьбами о помощи Украине

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Ukraine Presidency/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с «особыми просьбами» перед канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем, передает Politico. По информации журналистов, политики обсудили оборонную поддержку Киева.

Мерц провел встречу с Зеленским, посвященную ситуации в Вашингтоне и американским планам, которые сейчас находятся на рассмотрении <…> Зеленский обратился к канцлеру с «особыми просьбами» о помощи Украине с ее оборонным потенциалом, — уточнили журналисты.

Ранее член палаты представителей Конгресса США Анна Паулина Луна заявила, что Зеленский считает мирное разрешение кризиса на Украине равносильным поражению. Она назвала это ужасным руководством страной.

Чешский аналитик Штепан Котрба при этом подчеркнул, что президент Украины осознает близость поражения в противостоянии с Россией, но не желает его признавать. Киеву отчаянно требуется перемирие для перегруппировки сил и пополнения резервов. Однако времени для этого у Зеленского уже не осталось, уточнил эксперт.

До этого Зеленский подписал закон, увеличивающий расходы на оборону на 325 млрд гривен (626,4 млрд рублей) в текущем году. Значительную часть финансирования планируется обеспечить за счет доходов от замороженных российских активов.

