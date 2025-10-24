Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
24 октября 2025 в 10:35

В Чехии предрекли Зеленскому фатальный конец

Аналитик Котрба заявил, что Зеленский не переживет капитуляции

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский осознает близость поражения в конфликте с Россией, но не желает его признавать, заявил чешский аналитик Штепан Котрба в интервью изданию Parlamentní listy. По словам эксперта, для него это окажется фатальным.

Из ВСУ массово дезертируют солдаты и наемники. Европа поставляет все меньше оружия и боеприпасов, и перспективы не радужные. Зеленский не хочет потерпеть фатальное поражение, так как для него это конец. Он понимает, что не переживет капитуляции, — заявил Котрба.

Как отметил аналитик, украинской стороне отчаянно требуется перемирие для перегруппировки сил и пополнения резервов. Однако, подчеркнул эксперт, времени для этого у Зеленского уже не осталось.

Ранее глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что предстоящие выборы не приведут к значительным изменениям. Для этого, по его словам, необходимо полное поражение действующего правительства. Он также предположил, что на пост президента могут претендовать Валерий Залужный или Кирилл Буданов. Однако, по его мнению, конфликт будет продолжаться вне зависимости от результата выборов.

