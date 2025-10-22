Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
22 октября 2025 в 11:08

Зеленский одобрил многомиллиардное увеличение военных расходов

Зеленский подписал закон о росте военных расходов Украины на $7,78 млрд

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Kristian Tuxen Ladegaard Berg/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект, который увеличивает расходы на оборону в текущем году на 325 млрд гривен ($7,78 млрд или примерно 626,4 млрд рублей), передает «Украинская правда» со ссылкой на данные Верховной рады. Документ был официально одобрен и возвращен с подписью главы государства.

Отмечается, что значительную часть финансирования планируется обеспечить за счет доходов от замороженных активов России. Еще на этапе подготовки кабинет министров Украины одобрил соответствующие изменения в государственный бюджет. Эти правки позволяют покрыть возросшие потребности обороны на сумму 317 млрд гривен (более $7,6 млрд или 618,2 млрд рублей).

Ранее депутат Рады Ярослав Железняк в своем Telegram-канале сообщил, что парламент утвердил значительное увеличение ассигнований на оборону Украины в следующем году. Законопроект получил поддержку 297 народных депутатов при минимально необходимых 226 голосах.

Прежде Верховная рада продлила военное положение и мобилизацию на 90 дней — с 5 ноября до 3 февраля 2026 года. Это уже 17-е продление особых режимов, действующих с февраля 2022 года.

Украина
Владимир Зеленский
бюджеты
расходы
