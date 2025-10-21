Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
21 октября 2025 в 14:30

Украинские власти приняли новое решение по мобилизации в стране

Киев продлил мобилизацию в стране до 3 февраля 2026 года

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Верховная рада Украины продлила военное положение и мобилизацию на 90 дней — с 5 ноября до 3 февраля 2026 года, сообщает украинский парламент. Это уже 17-е продление особых режимов, действующих с февраля 2022 года.

Для вступления документов в силу требуется подпись спикера парламента Руслана Стефанчука и президента Владимира Зеленского. Из-за регулярного продления военного положения в стране не проводились президентские и парламентские выборы.

Ранее народный депутат Украины Роман Костенко заявил, что военное положение и мобилизация в стране сохранятся даже после завершения текущего кризиса. По его мнению, возврат к довоенным условиям невозможен из-за якобы сохраняющейся, по утверждению депутата, «российской угрозы».

Кроме того, с 20 августа 2025 года на Украине начал функционировать единый электронный реестр военнообязанных. Система автоматически регистрирует мужчин от 25 до 60 лет, ранее не состоявших на воинском учете, с возможностью включения младших возрастных групп при изменении законодательства.

Украина
Верховная рада
мобилизации
ВСУ
