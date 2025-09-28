На Украине объяснили, почему не отменят мобилизацию в мирное время

Военное положение и мобилизация на Украине не будут отменены даже после завершения кризиса, заявил нардеп Роман Костенко в эфире YouTube-канала. По его мнению, возврата к ситуации 2021 года не произойдет, поскольку «угроза» со стороны России якобы сохранится.

Например, нужно ли сразу отменять военное положение? Ну, я сомневаюсь, — высказался нардеп.

Ранее стало известно о введении на Украине с 20 августа 2025 года единого электронного реестра, в который автоматически включаются мужчины от 25 до 60 лет, прежде не состоявшие на воинском учете. В случае снижения возрастного ценза для мобилизации в систему будут интегрированы и граждане младших возрастных групп.

Кроме того, пророссийское подполье сообщило о серьезных проблемах с мобилизацией в ВСУ на подконтрольных Киеву территориях Запорожской и Херсонской областей. По информации источника, призыв проводится скрытно по причине низкой результативности и активного противодействия местных жителей.