28 сентября 2025 в 13:30

На Украине закрыли главную лазейку для уклонистов от мобилизации

Украина закрыла лазейки с воинским учетом для мужчин от 25 до 60 лет

С 20 августа 2025 года на Украине введен единый электронный реестр, автоматически включающий в систему мужчин от 25 до 60 лет, ранее не состоявших на воинском учете, сообщает KP.RU. При снижении возрастного порога мобилизации в реестр будут добавлены и младшие возрастные категории.

Новая система интегрирована с государственными базами данных, включая реестры налоговой службы, системой здравоохранения, образования. С момента внесения в систему получение повестки считается состоявшимся автоматически, а неявка влечет за собой штрафы и другие санкции.

По данным журналистов, ранее не желающие воевать украинцы могли избегать постановки на учет и не обращаться в территориальные центры комплектования (ТЦК). Это была главная лазейка для так называемых «ухилянтов» — не желающих служить в рядах ВСУ. Теперь же эти люди автоматически добавлены в списки «людоловов» — сотрудников ТЦК. По оценкам экспертов, таким образом могли уклоняться от мобилизации до 1,5 млн мужчин.

В свою очередь украинский адвокат Ростислав Кравец уверен, что работа реестра будет сопровождаться «ошибками». В систему рискуют попасть лица, снятые с учета по состоянию здоровья или возрасту, а также осужденные за тяжкие преступления. По его словам, это может привести к необоснованному включению значительного числа граждан в розыск.

Ранее сообщалось, что тысячи граждан Украины начали платить сети ресторанов быстрого питания McDonald's за устройство на работу, чтобы получить бронь от мобилизации. Стоимость услуги достигает $15 тыс. (1,25 млн рублей) за одного человека.

