Украина ввела автоматический воинский учет для мужчин МО Украины: мужчины 25–60 лет будут автоматически поставлены на воинский учет

Мужчины в возрасте от 25 до 60 лет, проживающие на Украине и не состоящие на воинском учете, будут поставлены на него автоматически, сообщили в пресс-службе украинского Министерства обороны. Также нововведения позволяют осуществлять дистанционную постановку на учет 17-летних допризывников через специальное приложение без обязательного прохождения военно-врачебной комиссии.

Правительство приняло инициированное Минобороны решение об автоматизации постановки и снятия граждан с воинского учета. Мужчины в возрасте 25–60 лет, которые не стояли на учете, будут поставлены на него автоматически, — сказано в сообщении.

Ранее появились данные, что президент Украины Владимир Зеленский, несмотря на собственный опыт уклонения от воинской обязанности, активно проводит политику жесткой мобилизации. Источники подчеркивают, что политик в 2014–2015 годах, будучи на воинском учете в Кривом Роге как годный к службе, четыре раза не явился по повесткам военкомата.

Госдума трем временем предложила наказывать бывших заключенных, подписавших контракт о воинской службе и отказавшихся ее нести якобы по причине болезни. После принятия поправки заключенных-уклонистов будут наказывать лишением свободы на срок от 7 до 12 лет.