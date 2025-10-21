Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
21 октября 2025 в 18:21

Киев увеличил военные расходы на миллиарды долларов

Нардеп Железняк сообщил о повышении оборонного бюджета Украины на $7,7 млрд

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

Верховная рада утвердила значительное увеличение ассигнований на оборону Украины в следующем году, сообщил депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале. Дополнительные средства в размере 325 млрд гривен ($7,7 млрд или около 626,4 млрд рублей) будут направлены на военные потребности государства.

Законопроект получил поддержку 297 народных депутатов при минимально необходимых 226 голосах. Теперь документ должен быть подписан председателем парламента Русланом Стефанчуком и президентом Владимиром Зеленским для вступления в законную силу.

Отмечается, что значительную часть финансирования впервые планируется покрыть за счет доходов от замороженных российских активов. Остальные расходы будут компенсированы через сокращение гражданских статей бюджета и повышение налоговых поступлений.

Ранее Верховная рада продлила военное положение и мобилизацию на 90 дней — с 5 ноября до 3 февраля 2026 года. Это уже 17-е продление особых режимов, действующих с февраля 2022 года.

Прежде народный депутат Украины Роман Костенко заявил, что военное положение и мобилизация в стране сохранятся даже после завершения текущего кризиса. По его мнению, возврат к довоенным условиям невозможен из-за якобы сохраняющейся, по утверждению депутата, «российской угрозы».

