В США раскрыли позицию Зеленского по урегулированию конфликта в Украине Конгрессвумен Луна: Зеленский считает мир на Украине поражением

Президент Украины Владимир Зеленский считает мирное разрешение конфликта на Украине равносильным поражению, заявила член Палаты представителей Конгресса США Анна Паулина Луна в эфире подкаста PBD Podcast. Она назвала это ужасным руководством страной.

Я думаю, он (Зеленский. — NEWS.ru) не хочет терпеть поражение и поэтому рассматривает мир как поражение. Но я считаю, что это ужасное лидерство, потому что нужно смотреть правде в глаза, — прокомментировала конгрессвумен.

Анна Паулина Луна также отметила, что отказ Зеленского от проведения выборов — неправильный шаг по отношению к его гражданам. Она подчеркнула, что в США во время гражданской войны выборы все же состоялись.

Ранее глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что предстоящие выборы не приведут к значительным изменениям. Для этого, по его словам, необходимо полное поражение действующего правительства. Он также предположил, что на пост президента могут претендовать Валерий Залужный или Кирилл Буданов. Однако, по его мнению, конфликт будет продолжаться вне зависимости от результата выборов.