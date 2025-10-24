Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
24 октября 2025 в 10:38

В США раскрыли позицию Зеленского по урегулированию конфликта в Украине

Конгрессвумен Луна: Зеленский считает мир на Украине поражением

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: IMAGO/Michael Kappeler/Pool/dts/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский считает мирное разрешение конфликта на Украине равносильным поражению, заявила член Палаты представителей Конгресса США Анна Паулина Луна в эфире подкаста PBD Podcast. Она назвала это ужасным руководством страной.

Я думаю, он (Зеленский. — NEWS.ru) не хочет терпеть поражение и поэтому рассматривает мир как поражение. Но я считаю, что это ужасное лидерство, потому что нужно смотреть правде в глаза, — прокомментировала конгрессвумен.

Анна Паулина Луна также отметила, что отказ Зеленского от проведения выборов — неправильный шаг по отношению к его гражданам. Она подчеркнула, что в США во время гражданской войны выборы все же состоялись.

Ранее глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что предстоящие выборы не приведут к значительным изменениям. Для этого, по его словам, необходимо полное поражение действующего правительства. Он также предположил, что на пост президента могут претендовать Валерий Залужный или Кирилл Буданов. Однако, по его мнению, конфликт будет продолжаться вне зависимости от результата выборов.

США
Владимир Зеленский
Украина
конфликты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Двоих рыбаков унесло на льдине по реке
Гастроэнтеролог предупредила, кому опасно употреблять макароны
Губернатор раскрыл, кто выплатит семьям погибших в Копейске 120 млн рублей
Банда россиян попалась на подделке документов для нелегальных мигрантов
«Прости, что мешала»: сын Дубцовой сменил фамилию
Мужчина погиб в ДТП по дороге на кладбище
Миронов призвал реформировать российскую систему здравоохранения
Еще одна страна готова организовать саммит России и США
СК квалифицировал атаку БПЛА в Красногорске как теракт
В российской армии появилась робототехническая платформа для БПЛА
Запеченная горбуша с ароматным луком: рецепт, который покорит всех
«Пользы для Запада нет»: раскрыта причина желания Европы разделить Украину
В Британии утешают Украину, что потеря Донбасса — не так уж и плохо
Словакия не собирается финансировать Украину
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 24 октября: где сбои в РФ
Министру обороны доложили о крупном успехе российской армии в ДНР
Приманиваем турка: рецепт менемена — готовим яичницу с помидорами
В США арестовали учительницу, четырежды совратившую школьника
Политолог оценил риски для мирных переговоров от новых санкций США
ВСУ расстреляли сослуживцев за отказ идти против армии России
Дальше
Самое популярное
Пуховые оладьи на кефире: самый простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Пуховые оладьи на кефире: самый простой пошаговый рецепт

Нежная творожная запеканка без муки с манкой: легкий и вкусный десерт
Семья и жизнь

Нежная творожная запеканка без муки с манкой: легкий и вкусный десерт

В работе популярного мессенджера произошел масштабный сбой
Общество

В работе популярного мессенджера произошел масштабный сбой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.