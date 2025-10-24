Трамп спрогнозировал крайний срок результатов санкций против России Трамп: влияние санкций против России будет понятно через полгода

Влияние новых антироссийских санкций будет понятно через полгода, заявил во время брифинга в Белом доме президент США Дональд Трамп. Так он ответил на вопрос журналистов, упомянувших скептическое отношение к новым рестрикциям президента РФ Владимира Путина.

Рад за него. Давайте посмотрим, что случится через шесть месяцев, — ответил американский лидер.

Ранее Владимир Путин поставил под сомнение мотивацию советников американской администрации, предлагающих ввести ограничения на российскую нефть. Российский лидер предупредил, что подобные действия приведут к резкому росту мировых цен на нефть и нефтепродукты, включая стоимость топлива в США. путин посоветовал разобраться, на кого работают те, кто дает подобные советы.

До этого заместитель председателя наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер» Дмитрий Гусев отметил, что введение США блокирующих санкций против нефтяных компаний «Роснефть» и ЛУКОЙЛ не отразится на ценах топлива внутри России. По мнению специалиста, внутренний и внешний рынки функционируют как независимые экономические системы.