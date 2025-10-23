Путин раскритиковал советников Белого дома из-за нефтяных санкций

Президент России Владимир Путин поставил под сомнение мотивацию советников американской администрации, предлагающих ввести ограничения на российскую нефть. Российский лидер предупредил, что подобные действия приведут к резкому росту мировых цен на нефть и нефтепродукты, включая стоимость топлива в США.

Это приведет к резкому увеличению стоимости на нефть и нефтепродукты, в том числе на автомобильных заправках. И США не исключение. <...> И те, кто подсказывает действующей администрации такие решения, надо понять, на кого работают, — сказал глава РФ.

Ранее заместитель председателя наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер» Дмитрий Гусев отметил, что введение США блокирующих санкций против нефтяных компаний «Роснефть» и ЛУКОЙЛ не отразится на ценах топлива внутри России. По мнению специалиста, внутренний и внешний рынки функционируют как независимые экономические системы.

Кроме того, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков также заявил, что ограничительные меры против этих предприятий не вызовут серьезных последствий. При этом специалист отметил, что российские нефтяные компании ожидает рост операционных расходов.