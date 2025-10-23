Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
23 октября 2025 в 19:27

Путин раскритиковал советников Белого дома из-за нефтяных санкций

Путин заявил о последствиях санкций против российской нефти для США

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости

Президент России Владимир Путин поставил под сомнение мотивацию советников американской администрации, предлагающих ввести ограничения на российскую нефть. Российский лидер предупредил, что подобные действия приведут к резкому росту мировых цен на нефть и нефтепродукты, включая стоимость топлива в США.

Это приведет к резкому увеличению стоимости на нефть и нефтепродукты, в том числе на автомобильных заправках. И США не исключение. <...> И те, кто подсказывает действующей администрации такие решения, надо понять, на кого работают, — сказал глава РФ.

Ранее заместитель председателя наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер» Дмитрий Гусев отметил, что введение США блокирующих санкций против нефтяных компаний «Роснефть» и ЛУКОЙЛ не отразится на ценах топлива внутри России. По мнению специалиста, внутренний и внешний рынки функционируют как независимые экономические системы.

Кроме того, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков также заявил, что ограничительные меры против этих предприятий не вызовут серьезных последствий. При этом специалист отметил, что российские нефтяные компании ожидает рост операционных расходов.

Владимир Путин
США
нефть
санкции
