Энергетик ответил, как санкции против «Роснефти» и ЛУКОЙЛа повлияют на РФ Энергетик Юшков: санкции против «Роснефти» и ЛУКОЙЛа не приведут к катастрофе

Ограничительные меры в отношении «Роснефти» и ЛУКОЙЛа не приведут к серьезным последствиям, заявил NEWS.ru эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Однако, по его словам, российские топливные гиганты столкнутся с увеличением затрат.

Основные ограничения и проблемы возникают у самих компаний, а не у бюджета или государства. У «Роснефти» и ЛУКОЙЛа возрастут издержки, потому что им нужно будет работать через большую цепочку посредников для экспорта нефти и нефтепродуктов, а также для получения средств от их продажи. Конечно, лучше жить без санкций, но введение этих санкций не приводит к какой-то катастрофе для компаний, — пояснил Юшков.

Он отметил, что госбюджет косвенно понесет убытки от санкций, если доходы топливных компаний упадут, поскольку в таком случае они будут уплачивать меньший налог на прибыль. По его словам, «Роснефть» может сократить выплаты дивидендов, что приведет к уменьшению финансовых поступлений государству как крупнейшему акционеру.

Однако основной заработок государства поступает не только от нефтяной отрасли, но и за счет налога на добычу полезных ископаемых. Мы видим, что объемы добычи, как правило, сохраняются. Например, США еще раньше вводили аналогичные санкции против «Газпром нефти» и «Сургутнефтегаза», и они в принципе продолжают прежнюю деятельность, добывают нефть и даже экспортируют ее. В этом плане они не пострадали, — резюмировал Юшков.

Ранее Министерство финансов США объявило о введении новых санкций против российских нефтяных компаний «Роснефть» и ЛУКОЙЛ. Ограничения также распространяются на 34 дочерние компании этих нефтедобывающих гигантов.