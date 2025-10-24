Трампу представили три варианта санкций против России WSJ: Трамп выбрал против России санкции средней жесткости

Президенту США Дональду Трампу представили три различных варианта санкций против России, он выбрал средний пакет рестрикций, сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники. Издание утверждает, что жесткий вариант был нацелен на промышленность страны и высокопоставленное руководство.

Трамп предпочел средний вариант, который включал санкции, сосредоточенные на энергетической отрасли. Также рассматривались и более мягкие ограничения. В среду выбор президента поддержали госсекретарь Марко Рубио и глава Пентагона Пит Хегсет.

Ранее американский президент заявил, что влияние новых антироссийских санкций будет понятно через полгода. Так он ответил на вопрос журналистов, упомянувших скептическое отношение к новым рестрикциям президента России Владимира Путина.

Тем временем новая встреча Трампа с Путиным все еще остается в планах, но Вашингтон ждет от нее конкретных результатов. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт подчеркнула, что американская сторона хочет гарантировать «осязаемый позитивный результат» диалога.