Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
24 октября 2025 в 09:05

Трампу представили три варианта санкций против России

WSJ: Трамп выбрал против России санкции средней жесткости

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Will Oliver/Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президенту США Дональду Трампу представили три различных варианта санкций против России, он выбрал средний пакет рестрикций, сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники. Издание утверждает, что жесткий вариант был нацелен на промышленность страны и высокопоставленное руководство.

Трамп предпочел средний вариант, который включал санкции, сосредоточенные на энергетической отрасли. Также рассматривались и более мягкие ограничения. В среду выбор президента поддержали госсекретарь Марко Рубио и глава Пентагона Пит Хегсет.

Ранее американский президент заявил, что влияние новых антироссийских санкций будет понятно через полгода. Так он ответил на вопрос журналистов, упомянувших скептическое отношение к новым рестрикциям президента России Владимира Путина.

Тем временем новая встреча Трампа с Путиным все еще остается в планах, но Вашингтон ждет от нее конкретных результатов. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт подчеркнула, что американская сторона хочет гарантировать «осязаемый позитивный результат» диалога.

США
Россия
санкции
Дональд Трамп
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Европейский премьер неожиданно призвал ЕС гарантировать России компенсацию
Мрачная обстановка на месте падения БПЛА в Красногорске попала на видео
Владельца клиники нашли мертвым в собственном офисе
Генерал раскрыл, кто и откуда мог запустить дрон по квартире в Подмосковье
Потолок обрушился в школе Забайкалья
ВСУ заминировали свой путь к отступлению из Красного Лимана
Орбан назвал переговоры Путина и Трампа неизбежными
Школьницу из Кирова наказали за видео с ликвидацией украинского БПЛА
В МВД предупредили о новом способе мошенничества
В Белом доме удивились скорости принятия одного решения Трампом
Украинские беспилотники попытались атаковать Москву
Раскрыт урон при падении обломков БПЛА на Кубани
В Подмосковье временно закрыли небо
Солист «Агаты Кристи» оценил вероятность воссоединения группы
США остановили переговоры с Канадой по пошлинам из-за рекламы
Вышедший из-под контроля польский дрон атаковал три объекта в Иновроцлаве
Трампу представили три варианта санкций против России
Российским операторам связи существенно расширят полномочия
25 дронов ВСУ пытались атаковать регионы России за час
Стало известно о смерти звезды КВН и «Самого лучшего фильма»
Дальше
Самое популярное
Пуховые оладьи на кефире: самый простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Пуховые оладьи на кефире: самый простой пошаговый рецепт

Нежная творожная запеканка без муки с манкой: легкий и вкусный десерт
Семья и жизнь

Нежная творожная запеканка без муки с манкой: легкий и вкусный десерт

В работе популярного мессенджера произошел масштабный сбой
Общество

В работе популярного мессенджера произошел масштабный сбой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.