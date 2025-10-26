Путин назвал стратегически важную отрасль экономики России

Автотранспортный комплекс занимает одну из ключевых ролей среди отраслей экономики России, заявил президент РФ Владимир Путин. Так он поздравил ветеранов и работников городского транспорта с профессиональным праздником, отмечается на сайте Кремля.

Автотранспортный комплекс по праву считается одной из базовых, стратегических отраслей экономики, важной неотъемлемой составляющей инфраструктуры страны, — сообщил президент.

Лидер России также отметил важность кропотливого труда водителей, ремонтников, конструкторов, инженеров и других работников, причастных к этой сфере. По словам президента, на их плечах лежит рост промышленного и сельскохозяйственного производства в России, а также укрепление межрегиональных и международных связей.

Ранее Путин своим указом назначил Вадима Титова на должность главы управления администрации по стратегическому партнерству и сотрудничеству. Отмечается, что управление было образовано в августе 2025 года. Также он принял решение о назначении Сергея Жесткого новым послом России в Лаосе. Прежде дипломат был заместителем директора третьего департамента Азии МИД РФ.