Оксана Самойлова решительно сменила имидж после новости о разводе Блогер Самойлова отстригла длинную челку на фоне новостей о разводе с Джиганом

Блогер Оксана Самойлова решила сменить имидж после сообщений о разводе с рэпером Джиганом (настоящее имя — Денис Устименко-Вайнштейн) и отстригла длинную челку. Фотографию с преображением она опубликовала в Telegram-канале.

Моя новая эра, — подписала она пост на английском.

Ранее Самойлова похвасталась в соцсетях наличием тайного поклонника. Модель запечатлела несколько огромных корзин с розами, признавшись, что щедрого дарителя она не знает. Она подчеркнула, что букет состоял из 10 тыс. роз.

До этого модель официально прокомментировала слухи о расставании с Джиганом. Свое заявление о разводе она сделала на презентации нового трека певицы Ольги Бузовой и уточнила, что решение дается ей непросто. Знаменитость отметила, что пара сознательно не комментировала ситуацию, пока не пришло время сделать это публично. Она добавила, что ее эмоциональное состояние сейчас нестабильно, и призналась в переживаниях из-за окончания столь значительного периода в жизни, который продлился почти два десятилетия.