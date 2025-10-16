Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 октября 2025 в 22:58

«Это правда»: Самойлова шокировала общество словами о разводе с Джиганом

Самойлова официально подтвердила слухи о разводе с Джиганом

Оксана Самойлова и рэпер Джиган Оксана Самойлова и рэпер Джиган Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Модель Оксана Самойлова официально прокомментировала слухи о расставании с супругом, рэпером Джиганом. Свое заявление о грядущем разводе она сделала на презентации нового трека певицы Ольги Бузовой и уточнила, что решение дается ей непросто.

В ходе откровенного разговора модель и бизнесвумен подтвердила информацию о распаде семьи. Она отметила, что пара сознательно не комментировала ситуацию ранее, пока не пришло время сделать это публично.

Во-первых, это правда. Мы просто до этого никак не комментировали и не подтверждали. Чувствую себя по-разному: один день получше, один похуже. Конечно, переживаю. 17 лет — это не один день и даже не один год. Говорят, это пиар? Реалити-шоу мы правда снимаем, но там пиар и не нужен будет, — отметила Самойлова.

Она добавила, что ее эмоциональное состояние нестабильно, и призналась в переживаниях из-за окончания столь значительного периода в жизни, который продлился почти два десятилетия. Других подробностей Самойлова пока не озвучила, а вопрос журналистки про детей она оставила без ответа.

Ранее в мировом суде Москвы назначили дату начала бракоразводного процесса между Самойловой и Джиганом. Предварительное слушание по делу запланировано на 28 октября 2025 года. Информация о том, что звездные супруги разводятся, появилась 6 октября.

Оксана Самойлова
Джиган
разводы
слухи
