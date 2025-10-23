Самойлова похвасталась роскошным подарком от тайного ухажера

Подавшая на развод с рэпером Джиганом блогер Оксана Самойлова в Instagram (деятельность в РФ запрещена) похвасталась наличием тайного поклонника. Модель запечатлела несколько огромных корзин с розами, признавшись, что щедрого дарителя она не знает.

Получила 10 тыс. роз от своего тайного поклонника! — написала знаменитость.

Ранее сообщалось, что Instagram-аккаунт Самойловой взломали мошенники. Они получили доступ к странице с миллионами подписчиков и начали создавать посты от имени звезды, чтобы ввести пользователей в заблуждение и выманить у них деньги.

До этого модель официально прокомментировала слухи о расставании с Джиганом. Свое заявление о разводе она сделала на презентации нового трека певицы Ольги Бузовой и уточнила, что решение дается ей непросто. Знаменитость отметила, что пара сознательно не комментировала ситуацию, пока не пришло время сделать это публично.

Супруга актера Владимира Селиванова Александра считает, что развод Самойловой и Джигана после 15 лет брака мог произойти, потому что пара спала в разных кроватях. Она пояснила, что общий сон — важная вещь, которая является фундаментом романтических отношений.