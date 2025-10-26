В МВД раскрыли детали массовой драки в ЖК «Прокшино» Волк: более 80 человек проверены на причастность к драке в ЖК «Прокшино»

Сотрудники полиции проверили более 80 человек в связи с массовой дракой в жилом комплексе «Прокшино» в Москве, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. По ее словам, задержаны из них 19 человек, все они подозреваются в хулиганстве.

В общей сложности в ходе пресечения противоправных действий в ОМВД России «Коммунарский» сотрудниками полиции были доставлены более 80 человек, — сказала она.

На 65 правонарушителей составлены административные материалы по разным статьям КоАП РФ. Также в отношении ряда лиц будет решаться вопрос о выдворении с территории РФ, добавила она.

Ранее сообщалось, что толпа рабочих устроила драку в ЖК «Прокшино». Участники массового столкновения вооружились палками и нанесли повреждения нескольким машинам. Позже появилась информация, что дракой «руководили» из черного Mercedes без номеров.

Позже председатель СК России Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования уголовного дела о массовой драке. Участниками потасовки стали приезжие работники, а вероятная причина — борьба за клиентов.