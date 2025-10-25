Рабочие устроили драку на палках в одном из ЖК Москвы

Толпа рабочих устроила драку в ЖК «Прокшино» в Москве, передает Telegram-канал «112». Участники массового столкновения вооружились палками и нанесли повреждения нескольким машинам.

Авторы отметили, что причина драки осталась неизвестна. На место инцидента выехали правоохранители и скорая, добавили на канале.

Ранее массовая драка произошла в петербургском метро — на станции «Гостиный двор» задержали двух женщин и четверых мужчин. Участники инцидента оказывали сопротивление правоохранителям. Их доставили в полицию и составили административные протоколы о хулиганстве. По решению суда все были помещены в спецприемник.

До этого стало известно, что в Краснотурьинске девочки-подростки жестоко избили 16-летнюю сверстницу, поставили ее на колени и снимали происходящее на видео. Правоохранительные органы уже нашли всех участниц.

Также сообщалось, что суд в Свердловской области обязал школу в Волчанске и родителей выплатить компенсацию за избиение 12-летней ученицы в туалете. В ноябре 2024 года две сверстницы напали на шестиклассницу, у нее ушибы лица.