Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
25 октября 2025 в 14:05

Рабочие устроили драку на палках в одном из ЖК Москвы

Толпа рабочих разбила машины у московского ЖК во время драки с палками

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Толпа рабочих устроила драку в ЖК «Прокшино» в Москве, передает Telegram-канал «112». Участники массового столкновения вооружились палками и нанесли повреждения нескольким машинам.

Авторы отметили, что причина драки осталась неизвестна. На место инцидента выехали правоохранители и скорая, добавили на канале.

Ранее массовая драка произошла в петербургском метро — на станции «Гостиный двор» задержали двух женщин и четверых мужчин. Участники инцидента оказывали сопротивление правоохранителям. Их доставили в полицию и составили административные протоколы о хулиганстве. По решению суда все были помещены в спецприемник.

До этого стало известно, что в Краснотурьинске девочки-подростки жестоко избили 16-летнюю сверстницу, поставили ее на колени и снимали происходящее на видео. Правоохранительные органы уже нашли всех участниц.

Также сообщалось, что суд в Свердловской области обязал школу в Волчанске и родителей выплатить компенсацию за избиение 12-летней ученицы в туалете. В ноябре 2024 года две сверстницы напали на шестиклассницу, у нее ушибы лица.

Москва
рабочие
драки
правоохранители
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Это безумие!»: аналитик из США предупредил ЕС о мощи российского оружия
Развод, дочь в Европе, слова об СВО, алкоголь: куда пропал Александр Балуев
Стала известна точная дата окончания украинского конфликта
«Газпром» добивается взыскания многомиллионных убытков
В Госдуме отреагировали на отправку Украине французских истребителей Mirage
Почти 100 тыс. жителей Херсонской области остались без света
Сотни детей эвакуировались из-за пожара в школе
«Не поступало»: «Татнефть Арена» об отмене концерта Лепса в Казани
Путин предрек конвенции против киберпреступлений вхождение в историю
Удар по дамбе, налет на Московский регион: как ВСУ атакуют РФ 25 октября
Кадыров сообщил о спасении бойца ВСУ от голодной смерти
Стало известно, кто стал прототипом цифрового аватара Высоцкого
Магнитные бури сегодня, 25 октября: что завтра, скачки давления, мигрени
Полиция задержала 11 участников драки у чайханы
Гороскоп на неделю с 27 октября: что ждет каждый знак зодиака?
Собянин объявил о начале реставрации крупнейшего храма Москвы
Появились подробности по делу о попрошайках в Шереметьево
Россияне рискуют потерять деньги из-за отмены концерта известного диджея
Россия готовится к ядерной войне? Что такое дрон «Судного дня», подробности
Запашный развелся с женой после 18 лет брака
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола
Семья и жизнь

Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола

Минтай с морковью и луком на сковороде: легкий и вкусный рецепт
Семья и жизнь

Минтай с морковью и луком на сковороде: легкий и вкусный рецепт

Шарлотка по-советски: проверенный рецепт пирога с яблоками
Семья и жизнь

Шарлотка по-советски: проверенный рецепт пирога с яблоками

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.